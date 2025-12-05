Barrachina rechaza comentar los WhatsApps de Pradas y Mazón: "Debo respetar todos los procedimientos judiciales"

Archivo - Imagen de archivo del portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha rechazado este viernes comentar los WhatsApps del 29 de octubre de 2024 entre la exconsellera de Justicia e Interior investigada en la causa de la dana, Salomé Pradas, y el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón al asegurar que, como miembro del ejecutivo no debe pronunciarse sobre autos judiciales. "Debo respetar todos los procedimientos judiciales", ha afirmado.

"Como miembro del Ejecutivo no debo pronunciarme sobre autos judiciales", ha dicho Barrachina, quien ha añadido: "Si yo he de comentar autos judiciales, al final acabaré manifestándome contra el Tribunal Supremo como ha hecho el Gobierno de España o jaleando a un fiscal jefe condenado por servilismo con el Gobierno de España".

Barrachina ha hecho esta declaración en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntado por esos mensajes aportados a la causa por al exconsellera investigada, quien anunció que los tenía en un programa de televisión y que aún no habían sido aportados, un hecho que llevó a la magistrada instructora a requerirle si los aportaba voluntariamente.

Pradas ya los ha puesto a disposición del juzgado y se han conocido este mismo viernes. En uno de ellos, la exconsellera alertaba a Mazón la misma mañana de la dana del 29 de octubre que dejó 230 vícimas mortales de que "preocupa" el barranco del Poyo y el ya 'expresident' le respondió: "Cojonudo".

"Como miembro de Ejecutivo no debo pronunciarme sobre autos judiciales", ha dicho Barrachina, quien ha insistido en que debe "respetar todos los procedimientos judiciales y me permitirán que no entre a comentar cada uno de los pasos que se dan", ha zanjado.