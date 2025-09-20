Barrachina urge al Ministerio a exigir en Europa los mismos tratamientos fitosanitarios permitidos a países terceros

Archivo - El conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que exija a la Comisión Europea de manera urgente "que se autoricen los mismos tratamientos que en países terceros que comercializan su arroz se permiten".

"Queremos seguir teniendo el mejor arroz del mundo, y para eso hemos de tener las mismas reglas de juego que el resto de países", ha sostenido el conseller, según un comunicado remitido por la Generalitat.

Barrachina ha enviado una carta al Ministerio en la que advierte de que "la retirada continua de materias activas y la falta de inversión en alternativas nos están llevando a esta situación". "El Ministerio nos deja indefensos, sin herramientas y desprotegidos, obligándonos a contemplar cómo las producciones caen y, con ellas, la rentabilidad de nuestros agricultores", ha acusado.

El titular de Agricultura ha apuntado que la retirada del triciclazol --sustancia que, pese a estar prohibida en Europa, sí se permite usar en países terceros-- "ha sido letal para las variedades más sensibles, como la Bomba".

"La postura del Ministerio no ayuda en nada. Han autorizado en arroz productos para siembra en seco, cuando saben perfectamente que aquí se siembra en agua. En cambio, el Gobierno italiano sí ha permitido el uso de ese producto para siembra en agua", ha reprochado.

En este contexto, el conseller ha exigido al Gobierno central la convocatoria urgente de la mesa bilateral sobre fitosanitarios "prometida hace casi un año". "Seguimos sin respuesta a pesar de las innumerables peticiones por escrito que hemos realizado. Es imprescindible que el Ministerio cumpla su palabra y escuche a los agricultores, porque cada campaña sin soluciones agrava el problema", ha insistido.