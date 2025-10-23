Barrera sustituye a Gil Lázaro como presidente de Vox Valencia

Archivo - Los representantes de Vox Vicente Barrera, Carlos Flores e Ignacio Gil Lázaro en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente y exconseller de Cultura Vicente Barrera releva a Ignacio Gil Lázaro como presidente provincial de Vox Valencia, mientras que el que fuera conseller de Agricultura José Luis Aguirre asume el puesto de vicepresidente.

Según informa Vox, Gil Lázaro ha decidido dar por concluida su etapa al frente de la estructura provincial tras "considerar cumplidos los objetivos de implantación territorial y crecimiento político" que asumió cuando fue designado por el comité ejecutivo nacional de la formación en febrero de 2023.

Desde el partido aseguran que, durante la etapa del ya expresidente de Vox Valencia, se ha consolidado su presencia en toda la provincia y se ha experimentado "un importante crecimiento en las encuestas". También destacan que se ha cumplido el compromiso de Gil Lázaro de "impulsar un proceso de relevo generacional en la estructura orgánica".

Por esta razón, exponen, Gil Lázaro ha trasladado al comité ejecutivo nacional de Vox su decisión de "dar paso a un nuevo equipo provincial que continúe esta línea de crecimiento y consolidación". El partido agradece su trabajo y su disposición a continuar como diputado por Valencia en el Congreso.

Tras esta decisión, la ejecutiva de Vox ha designado como nuevo presidente provincial en Valencia a Vicente Barrera y como vicepresidente a José Luis Aguirre. Ambos formaron parte del Consell que preside el líder del PPCV, Carlos Mazón, durante alrededor de un año, antes de la salida de Vox de los gobiernos autonómicos a mediados de 2024.