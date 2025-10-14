Bartual (FVMP) pide "una financiación justa" que permita a los ayuntamientos "ejercer su función con plenas garantías"

La presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y alcaldesa de Xirivella (Valencia), Paqui Bartual, en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea. - MAO

Anuncia una iniciativa para garantizar estabilidad en las policías locales y una Red de Municipios Afectados por la Okupación

La presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Paqui Bartual, ha insistido este martes en reclamar una "financiación justa que permita a las administraciones locales ejercer su función con plenas garantías". La también alcaldesa de Xirivella (Valencia), que ha señalado que ese fue uno de los compromisos que adquirió al llegar a la presidencia de la entidad supramunicipal, ha reivindicado también "la autonomía" de los municipios "frente a otras administraciones" y ha pedido medidas para "reducir la burocracia", ganar "agilidad" y hacer frente a "las competencias impropias".

"Son retos que llevamos muchos años repitiendo, pero que siguen siendo igual de urgentes porque sin financiación justa y sin autonomía real, los ayuntamientos continuamos siendo los que más donamos", ha afirmado Bartual, que ha señalado que estos se suman a "nuevos retos que ocupan y preocupan cada vez más a los municipios como la seguridad ciudadana, la brecha digital, la inmigración, la ocupación, la transición energética, el cambio climático, el tratamiento de residuos o el reciclaje".

La responsable de la FVMP se ha pronunciado de este modo durante su intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, una cita en la que ha afirmado que la que preside "no es solo una entidad que agrupa administraciones locales" sino "mucho más". "Es la casa común del municipalismo valenciano, un espacio donde los municipios encuentran apoyo" y "donde la voz de todos tiene el mismo valor", ha dicho, además de definirlo como "vestíbulo del consenso".

En esta línea, ha añadido que la FVMP "es un modelo de gobernanza colaborativa donde la suma de esfuerzos locales se convierte en una fuerza transformadora" y un foro "donde los municipios pequeños encuentran respaldo y los grandes, una responsabilidad compartida". Así, ha asegurado que esta federación, de la que forman parte más de 580 entidades locales, es "una herramienta muy potente" y "el puente entre lo local y lo autonómico, entre lo nacional y también lo europeo".

Paqui Bartual, que ha destacado que cree "profundamente en el diálogo", ha indicado que su papel como presidenta de la FVMP pasa por "trabajar y trabajar desde la lealtad institucional, independientemente del color político de ayuntamientos, entidades menores o mancomunidades", y "desde la empatía".

"En tiempos de desafíos globales como los que estamos atravesando, una institución como esta debe estar a la altura, demostrando que lo local es más relevante que nunca" y teniendo en cuenta que es en los "pueblos y ciudades donde se vive la política real, la que toca la vida cotidiana de las personas". "La política que se nota no es la que se discute en los despachos, es la que se siente en el calle", ha apostillado, además de considerar que "en las personas está la esencia del municipalismo".

Paqui Bartual ha aseverado que la FVMP tiene como objetivo "seguir siendo un punto de encuentro de las entidades locales para dar una respuesta eficaz a las necesidades que plantean los municipios de cara al futuro", a la vez que ha expuesto que eso se logrará si se sigue "escuchando, compartiendo y aprendiendo unos de otros". "La política local va más allá de si gobierna un color político o otro", ha considerado.

Respecto a los nuevos retos de las administraciones locales, ha manifestado que se han de afrontar, "en algunas ocasiones, con mucha delicadeza y tacto" porque "detrás de cada problema hay una persona que espera una respuesta y no un trámite".

En primer lugar ha hablado de la seguridad y ha avanzado en este punto su intención, "desde la FVMP, de buscar soluciones respecto a la movilidad de los policías locales". "Vamos a trabajar en la posibilidad de que cuando se oferten nuevas plazas en un municipio, los policías que las obtengan se comprometan a estar al menos dos años, bien como interinos o con plaza, para garantizar la continuidad". "Un pueblo seguro necesita una policía que sea estable", ha remarcado.

Bartual ha mencionado, en segundo lugar, su intención de crear una Red de Municipios Afectados por la Okupación para coordinar respuestas "eficaces" desde el municipalismo. "Muchos estamos afectados por este problema que queremos poner encima de la mes para buscar soluciones y evitar problemas a nuestros vecinos", ha dicho. "La okupación no se resuelve con discursos extremos, sino con medidas que sean eficaces, legales y también sensibles a las realidades sociales", ha agregado.

Igualmente, se ha referido a "la inmigración ilegal ligada a los empadronamientos" y ha asegurado que no se debe "ligar la inmigración con los delitos". "Debemos trabajar en un plan para hacer frente a la política migratoria, teniendo especial sensibilidad en aspectos humanitarios, evitando la confrontación y sin utilizar a las personas inmigrantes y vulnerables como un arma arrojadiza porque eso supone arriesgar vidas humanas, fomentar las mafias y generar desorden", ha señalado.

Paqui Bartual ha considerado que "detrás de cada expediente hay un rostro, una historia y muchas veces una esperanza" y ha instado a trabajar para que "las personas que vengan de fuera puedan vivir en las mejores condiciones posibles".

Tras ello, ha hablado de la vivienda y ha destacado que la FVMP ha asumido "un papel estratégico como interlocutor directo entre los ayuntamientos" y la Generalitat "asegurando que todos los municipios puedan integrarse en el Plan VIVE de forma eficaz y equitativa", así como el compromiso para favorecer la vivienda pública y casas "dignas y asequibles".

Entre los restos, ha citado también la despoblación y ha remarcado el objetivo de "garantizar que vivir en un pueblo de interior sea una opción de futuro y no una condena a la desaparición" y ha emplazado a "pensar en clave comarcal" para aportar servicios y "soluciones reales".

Preguntada por el papel de las diputaciones provinciales, Bartual ha respondido que "son muy importantes" y ha resaltado el papel "muy relevante" de la de Valencia ante las consecuencias de la dana. "Representan a todos los alcaldes y alcaldesas independientemente del color político. Creo que tienen un papel muy importante, como también lo tiene la FVMP", ha declarado.