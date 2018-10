Bataller dice que es "absolutamente falso" que haya recibido regalos y estudia acciones legales contra el PSOE

Actualizado 02/05/2013 15:52:01 CET

CASTELLÓN, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha asegurado este jueves que es "absolutamente falso" que haya recibido algún "tipo de regalo" de la trama Gürtel, tal y como denunció este miércoles el PSPV, y ha anunciado que está estudiando acciones legales contra los socialistas, para lo que "estoy esperando conocer las declaraciones que se han producido y en qué contexto, así como el informe policial, al que no he tenido acceso".

Bataller se ha pronunciado así en una rueda de prensa al ser preguntado por la denuncia realizada este miércoles por el PSPV respecto a que el primer edil recibió "al menos" tres regalos del directivo de Orange Market, Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', tras las adjudicaciones de contratos "a dedo".

Los socialistas destacaron que así consta en la documentación intervenida por la Policía a la empresa Orange Market, dentro del conocido como 'caso Gürtel', investigado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En este sentido, el primer edil ha pedido respeto "a los tiempos y a las instancias judiciales" y, ha señalado que tiene "la conciencia muy tranquila", pues "he obrado siempre correctamente".

Bataller ha exigido a la oposición que "no difame ni lance injurias totalmente falsas, como la de hoy", y ha invitado a los socialistas a que "trabajen por la ciudad diariamente, como estoy trabajando yo, y que hagan propuestas positivas y no se dediquen a hacer este tipo de afirmaciones que no tienen apenas ningún fundamento".

Preguntado por qué el informe policial en el que sale su nombre, Bataller ha explicado que desconoce los datos de dicho informe, y ha añadido que "esta estrategia difamatoria en la que se hacen cortas y pegas y declaraciones en base a suposiciones que se hacen ellos es preocupante", por lo que ha anunciado que tomará "cualquier tipo de acción para defender mi honor porque me parece injusto lo que está ocurriendo".

"Vamos a seguir colaborando con la Justicia, pues creo firmemente que este asunto finalizará con mis declaraciones el 6 de junio", ha destacado el alcalde, quien ha insistido en que se respeten "los tiempos" y su decisión de "seguir trabajando por la ciudad y prepararme mi declaración en base a lo que hice en esa época, como subsecretario de Sanidad en 2007".