BBVA Research preveu que l'economia valenciana seguisca creixent més del 5% fins el 2023

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El BBVA Research preveu que l'economia valenciana continuarà creixent per damunt del 5% els dos pròxims anys. Després d'un tancament de 2021 en què l'augment del PIB s'hauria accelerat fins al 5,4%, --per damunt de la mitjana nacional--, estima que per al 2022 l'increment serà del 5,2% i que e 2013 podria moderar-se fins al 5%.

El control de la pandèmia, la utilització de l'estalvi embassat per les famílies valencianes, l'impuls en l'execució dels fons europeus Next Generation EU i una elevada capacitat productiva sense utilitzar afavoriran la recuperació i fan als analistes tindre un "optimisme prudent".

De complir-se aquestes previsions, la Comunitat Valenciana crearia, en mitjana, uns 168.000 noves ocupacions anuals entre 2021 i 2023, la qual cosa permetria reduir la taxa de parada fins al 12%.

A curt termini, aquestes previsions podrien ser superades si es confirma un menor impacte de la pandèmia en l'activitat, però a mitjà termini, el biaix dependrà de les reformes que s'adopten en els pròxims mesos.

Així es desprèn de l'últim informe 'Situació Comunitat Valenciana', presentat hui dijous per Rafael Doménech, responsable d'Anàlisi Econòmica de BBVA Research, i David Conde, director de la Territorial Est de BBVA.

El dinamisme del consum, del turisme i de l'ocupació va recolzar aquesta recuperació "robusta" el 2021, ha destacat Doménech. La fi de l'estat d'alarma i l'alçament de les restriccions van impulsar la despesa en oci, restauració, transport i allotjament. A més, van afavorir el turisme nacional i, des de l'estiu, una major recuperació del turisme estranger a la Comunitat.

No obstant açò, cap a finals d'any, la sisena ona de la pandèmia va frenar al'avanç. Amb tot, a la Comunitat Valenciana el consum privat i la despesa turística van créixer el 2021 per damunt del conjunt d'Espanya. En concret, la despesa presencial amb targeta de residents va superar en un 24% el nivell de 2019, mentre que a Espanya va ser un 20% major.

Per la seua banda, la inversió en equip i les exportacions de béns en la regió van avançar, encara que per davall del conjunt d'Espanya. Segons les dades, les vendes a l'exterior de béns de la Comunitat haurien recuperat els nivells precrisi en tots els sectors, excepte l'automòbil, clau en les exportacions valencianes.

En aquest escenari, el mercat laboral valencià hauria continuat el seu avanç el 2021, amb una recuperació més dinàmica que la del conjunt d'Espanya. Amb açò, l'afiliació a la Seguretat Social en totes les províncies de la regió va superar ja els nivells precrisi a la fi de l'any passat.