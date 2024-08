Beenie Man, el rey del dancehall, cierra el Rototom con su única actuación prevista en España

VALÈNCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival Rototom Sunsplash vivirá este miércoles el cierre de su 29 edición con la proyección mundial del dancehall y el afrobeats junto al jamaicano Beenie Man y Flavour desde Nigeria, tras seis intensas jornadas.

Beenie Man, considerado como el rey del dancehall, cerrará en el Main Stage el cartel de este escenario en la edición más utópica de la macrocita reggae. La de Benicàssim (Castellón) es la única fecha prevista en España de este artista que comenzó su carrera siendo todavía niño a principios de 1980, tras lo que se convirtió en un maestro del género.

Otro de los nombres que brillarán en la noche de despedida es el del cantante, instrumentista y productor nigeriano Flavour, que en su álbum 'Flavour of Africa' suma entre sus invitados a la estrella dancehall jamaicana, avanzan los organizadores del Rototom.

Flavour exhibirá el impacto mundial del afrobeats en un show con banda y bailarinas. Cuando debutó en 2005 no existía el concepto moderno de afrobeats, pero el carismático artista, que combina el inglés y el igbo (el idioma de su región) en sus canciones, encarna el nuevo y evocador estilo musical africano.

El afrobeats también sonará en la clausura de la agenda de la Reggae University, de la mano del mismo Flavour y del podcaster y "toda una institución en los medios nigerianos" Shopsydoo (desde Jamkunda Stage) y del director de cine anglo nigeriano Ayo Shonaiya. Juntos explorarán la proyección internacional del afrobeats y su conexión con el dancehall jamaicano en 'Game changer: a look at contemporary afrobeats'. Antes y después de la sesión se proyectarán dos episodios del documental 'Afrobeats: the backstory'.

En el Main Stage también actuarán los jamaicanos Twinkle Brothers, exponente del roots reggae. Formada en Falmouth en 1962, es una de las bandas icónicas de la época dorada del reggae. Los himnos de los hermanos Ashton, Ralston y Norman Grant han sobrepasado generaciones y llevado el reggae hasta zonas donde no era conocido como Europa del este.

GREEN VALLEY Y LOS CHIKOS DEL MAÍZ

Completan el cartel del Main Stage los catalanes Green Valley. La banda, impulsada por Ander Valverde en 2004 e inmersa en su 20 aniversario, ofrecerá en el Sunsplash un viaje por toda su carrera, desde el origen de 'En tus manos' al gran éxito de su último álbum 'Bajo la piel', uno de los discos más destacados de la historia del reggae en España.

La escena estatal saltará al vecino Lion Stage con el hip hop valenciano de Los Chikos Del Maíz, una banda convertida en voz de denuncia de la situación política y social local y global a través de letras llenas de sarcasmo y referencias culturales. Tras su último álbum 'Yes future', lanzado en 2022, llegan al Rototom inmersos en su gira de despedida: 'La tregua indefinida'.

NAOMI KOWAN, MARCIA GRIFFITHS EN EL BIOPIC DE BOB MARLEY

Lion Stage también recibirá a Naomi Cowan, referente de la escena jamaicana más actual. Su estilo refinado y emocionante influyó a la hora de ser elegida para interpretar a Marcia Griffiths en el biopic dedicado a Bob Marley y lanzado este mismo 2024, 'Bob Marley: One Love'.

La brasileña Bia Ferreira se suma al cartel del Lion Stage con su estilo autodefinido como 'Musica de mulher preta' (música de la mujer negra), desde el que esculpe sus temas feministas y contra el racismo y la homofobia.

El broche de oro en este escenario llegará con el dub del dúo francés OBF y los británicos Iration Steppas en un show para escenario con única fecha en España después de que este año se lanzara el proyecto 'Tiempo de apocalipsis' en el colaboran.

Cerrando cartel, Jamkunda Stage acogerá una edición especial de AfroBrunch con Dj Enny, Dj PapperCuts, Dj Kgs, Dj Javs y Dj AfriK e invitados especiales como Alu, joven promesa del afrobeats en España.

Walshy Fire, que ha construido su fama como parte del colectivo Mayor Lazer y del sound system jamaicano Black Chiney, llegará a la DanceHall en esta jornada de cierre, mientras el productor Kibir La Amlak hará lo propio en la Dub Academy.

TALLERES Y DESFILE A RITMO DE REGGAE Y SKA

Tras el cierre de las áreas culturales, el público participará este miércoles en el último desfile hacia el Main Stage. Desfile que, por primera vez, estará guiado por una brass band de reggae y ska, Zebrass Marching Band, que ha tomado el relevo a las habituales batucadas en las dos últimas jornadas de la 29 edición.

Por su parte, la jornada de clausura del nuevo espacio Discovery Lab contará con un nuevo taller sobre autoconstrucción de cargador solar y la charla 'La frontera del espacio y el tiempo fotografiada con el Event Horizon Telescope (EHT), con el astrónomo Iván Martí-Vidal, que hablará de los agujeros negros.

Ataya, el rincón para la reflexión colectiva de la africana Jamkunda, desplegará 'La autorrealización comunitaria: Hahatay, una utopía activa' con el fundador de la organización Hahatay Sonrisas de Gandiol y empresario social Mamadou Dia.

El cierre de la agenda de Pachamama la pondrá 'Cosecha global: recolectando la esencia del Rototom', una dinámica a cargo del colectivo EspiraLab para indagar en propuestas e ideas de mejora respecto a esta edición del festival y para analizar cómo desde la colectividad y los movimientos comunitarios se puede trabajar en la transformación global.

ADELA CORTINA EN EL FORO SOCIAL

'Siglo 21: ¿valor o precio? La utopía de una sola humanidad' es el sugerente título para la última sesión del Foro Social 2024, que pondrá el foco este miércoles (Teatre Municipal de Benicàssim, 17.30 horas, acceso gratuito), en la emergencia migratoria.

La mesa contará con las voces de Adela Cortina, catedrática emérita de Ética y Filosofía Política, directora de la Fundación ETNOR para la Ética de los Negocios y las Organizaciones y doctora honoris causa por universidades estatales e internacionales, y con el catedrático de Bioquímica y exdirector general de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza, que intervendrá por videoconferencia.