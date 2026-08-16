Bejís se recupera "poco a poco" la normalidad tras la tormenta torrencial que dejó 186 l/m2

Las tormentas dejan un acumulado de 186,2 l/m2 en Bejís - AYUNTAMENTO DE BEJÍS

CASTELLÓN 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad castellonense de Bejís va recobrando "poco a poco" la normalidad del "colapso total" que provocó la tormenta con intensidad torrencial que cayó ayer en el municipio y que dejó, según Aemet, un acumulado de 186,2 l/m2 entre las 15.00 y las 17.30, con un máximo de 122,8 en una hora, entre las 16 y las 17 horas, y una racha de viento de 101 km/h a las 16. 20.

Así, lo ha señalado la alcaldesa de Bejís, María José Madrid, en declaraciones a Europa Press, en las que ha destacado que están evaluando los daños generados por las lluvias, que han causado inundaciones de bajos, el colapso de tuberías, desprendimiento de paredes y ha afectado a uno de los puente de acceso de la localidad, además de provocar un corte de luz y de la cobertura telefónica. No obstante, ha destacado que no hay que lamentar heridos ni fue necesario realizar ningún rescate.

En concreto, ha explicado que la lluvia dañó coches, inundó bajos de las casas y destrozó caminos. Así, los equipos de emergencias disponibles en ese momento "hicieron un reconocimiento de los caminos principales en los que se habían producido desprendimiento, como el de Los Cloticos, para poder atender a los vecinos".

Asimismo, los daños fueron "más relevantes" en la aldesa de Ríos de Abajo, una zona afectada también por la dana y situada junto al río Palancia, donde se produjeron reventones en las tuberías de varias calles, inundaciones en los bajos de los hogares y desprendimientos de paredes. Además, "colapsó" uno de los puente que había sido restaurado tras dana y ha cuestionado "cómo es posible que haya otra riada y el puente se vuelva a caer".

Ante esta situación, ha anunciado que mañana solicitará ayuda a las Admisnitraciones para colaborar en las labores de reacondicionamiento de las zonas afectadas. "Estamos trabajando para quitar lo más gordo, recorriendo las sendas y limpiando lo principal, pero nosotros no tenemos todos los recursos necesarios", ha añadido.

El temporal también descargó con fuerza en Toras, donde cayeron 142 l/m2; en Calles, 75,4 l/m2; Sinarcas, 50, El Toro, 47,2 o Andallina, 40. El Consorcio de Bomberos de Valencia realizó un total 192 servicios a causa de las tormentas atendiendo numerosos incendios provocados por rayos, así como servicios en fachadas y árboles, mientras que los bomberos del Consorcio de Castellón también también tranajaron en la extinción de incendios rurales y forestales, y en otros cinco servicios relacionados con este episodio, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias .