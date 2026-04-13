Bejís registra rachas de viento de hasta 87 k/h

Imagen de recurso de viento. - EUROPA PRESS

CASTELLÓ, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad castellonense de Bejís ha registrado rachas de viento de hasta 87 kilómetros por hora, según los datos facilitados por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Según la información del 112, hasta esta tarde las rachas más relevantes, además de las de Bejís, se han producido en la Pobla Benifassà-Fredes, con hasta 74 k/h; Vilafranca (71); Morella, con 60; Atzeneta --54-- y Segorbe, con 49.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana había advertido de que el viento soplaría con rachas muy fuertes en Castellón y no descartaba también otros puntos del interior de la mitad norte del territorio.