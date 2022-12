Benavent sobre misas en valenciano: "Hay que buscar instrumentos para responder al interés legítimo de muchas personas"

VALÈNCIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo electo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, ha respaldado este viernes la opción de oficiar misas en valenciano y se ha mostrado partidario de "buscar los instrumentos para dar una respuesta al interés legítimo de muchas personas" que así lo piden porque "va en su sensibilidad".

Benavent ha comentado que si "un padre pide que bauticen a su hijo en valenciano" ese es "un deseo legítimo" al que no se puede decir "no", además de señalar que le gustaría que pedir que una celebración religiosa se ofrezca en valenciano "no fuera una cosa que se viera como un problema".

Monseñor se ha pronunciado de este modo durante un encuentro con los medios de comunicación celebrado en el colegio Jesús María de València, tras su llegada esta jornada a la diócesis valenciana y antes de tomar posesión este sábado como titular de esta.

Así preguntado por si se podrá disfrutar de más misas oficiadas en valenciano en la diócesis que comienza a dirigir, ha respondido que "siempre" piensa que "eso hay que mirarlo desde una perspectiva pastoral", tras lo que ha asegurado que "la Iglesia tiene que buscar los instrumentos para animar a las personas y para ser una institución amable con todas las personas".

"Hoy en día con eso hay una sensibilidad diferente a hace unos años", ha agregado. A su vez, ha relatado que cuando él era seminarista --ha recordado que hace 40 años que fue ordenado sacerdote-- "en el Seminario, todas las semanas, un día era la liturgia en valenciano" y ha resaltado que "eso continúa haciéndose".

Asimismo, Enrique Benavent ha apuntado cuando le han pedido una misa en valenciano la ha hecho así. "He ido a muchas parroquias y cuando me lo han pedido, lo he hecho", ha expuesto. El arzobispo, que hasta ahora era titular de la diócesis de Tortosa, ha agregado que en los pueblos valencianos de esa circunscripción "celebraciones de fiestas, confirmaciones y muchas cosas se hacen en valenciano" en las parroquias.

"NO PODEMOS DECIR: NO, TIENE QUE SER EN CASTELLANO"

"Me gustaría que eso fuera una cosa que no se viera como un problema, que dejara de ser un problema y que cada uno hiciera el uso que quiere según las necesidades pastorales", ha manifestado el arzobispo.

"Está claro que si un padre pide que bauticen a su hijo en valenciano, eso es un deseo legítimo y, por tanto, no podemos decir: no, tiene que ser en castellano. Es un deseo legítimo. Tenemos que buscar los instrumentos para dar una respuesta a lo que es un interés legítimo de muchas personas porque va en su sensibilidad", ha concluido Benavent.