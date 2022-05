Bendodo (PP) sobre el Tajo-Segura: "El PSOE le da un rejón de muerte al futuro de Alicante, Almería y Murcia"

Mazón insiste en que se trata de "una salvajada" y de un "cuchillazo ya casi definitivo" al trasvase

ALICANTE, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha sostenido este jueves que el PSOE le da "un rejón de muerte al empleo y al futuro de Alicante, Almería y Murcia" con el "nuevo recorte" al trasvase Tajo-Segura e insta al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, a que "evite este error brutal que puede ser definitivo".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante y líder del PPCV, Carloz Mazón, ha señalado también al respecto que se trata de "una salvajada" y del "cuchillazo ya casi definitivo" a esta obra.

Ambos se han pronunciado así en una rueda de prensa este jueves previa a la celebración de los Comités Ejecutivo Autonómico, Provincial y Local del PP en Alicante. Así, han pedido a Puig que "frene" la decisión antes de que se consume en el Consejo de Ministros del martes.

"La posible suspensión definitiva del trasvase Tajo-Segura afecta fundamentalmente a Alicante, a la Vega Baja, pero también a Murcia y Almería. El presidente Puig tiene hasta el martes para evitar que el Consejo de Ministros cometa este error brutal que puede ser definitivo", ha afirmado Bendodo, quien insiste en que "está claro que aquí hay que elegir entre socialismo o agua".

Asimismo, ha indicado que "no hay nada más solidario que compartir el agua" y ha remarcado que "este rejón de muerte perjudica a las familias, a las empresas, a la economía y al empleo en su conjunto".

Mazón ha lamentado el "cuchillazo casi definitivo" que puede sufrir la que "probablemente será la obra más solidaria de la historia de España, la más medioambiental y más necesaria par seguir siendo la huerta de Europa y un motor de crecimiento".

"Si el martes que viene se consuma en el Consejo de Ministros lo que el Consejo del Agua ya ha determinado, se estará dando un hachazo definitivo a la justicia, a la esperanz,a al futuro de muchas familias en Alicante Murcia y Almería", ha reafirmado el 'popular', quien insiste en que "son más de 100.000 familias las que dependen de esta situación".

"Ha sido el Partido Socialista de Pedro Sánchez, con la boca pequeña, a veces con el aplauso y la condescendencia, pero siempre el disimulo del presidente de la Generalitat, el que ha desenterrado el hacha de guerra y de la injusticia", ha sostenido.

Así, Mazón ha afirmado que "nos han dejado más alternativa que la de salir al lado de los tractores y agricultores". "El PSOE tiene que escuchar a la calle, porque no es un problema sectorial, esto afecta al futuro de la Comunitat Valenciana", ha añadido.

Por último, ha remarcado que "el PP es una piña" y que "no tiene distintos discursos en una u otra parte de España respecto al agua". "El agua en España no puede depender de si llueve o no llueve. Tenemos recursos y solidaridad y empatía con todos para no depender de si llueve o no llueve. Si se lleva a cabo el próximo martes lo que parece que se aprobará, tendrán una respuesta todavía más importante del PP", ha zanjado.