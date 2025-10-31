Benetússer aprueba el encargo para reconstruir el pabellón deportivo municipal

Benetússer (Valencia) aprueba el encargo de ejecución del proyecto de reconstrucción del pabellón deportivo municipal - AYUNTAMIENTO DE BENETÚSSER

VALÈNCIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Benetússer (Valencia) ha aprobado el encargo de ejecución del proyecto de reconstrucción del pabellón deportivo municipal, que resultó muy afectado en la dana del 29 de octubre de 2024.

La obra tiene un presupuesto de 684.000 euros, financiado íntegramente por el Ministerio de Política Territorial, y tiene como objetivo reparar los daños sufridos por la dana e introducir mejoras clave para prevenir daños en futuras inundaciones.

Incluye la retirada y sustitución de todo lo dañado por la dana, como revestimientos, suelos, techos, puertas, instalaciones eléctricas y de fontanería; la reconstrucción de vestuarios, aseos, cuartos de limpieza, ascensor y gradas, y la reparación de instalaciones contra incendios y sistemas de evacuación, detalla el consistorio.

El proyecto también prevé la reubicación del cuarto de instalaciones eléctricas y el generador, que ahora se sitúa en la planta baja, para situarlo en la cubierta del edificio.

Se mantendrán todas las salas y usos preexistentes con un refuerzo de las instalaciones con materiales y estructuras más resistentes. También se colocarán anclajes a equipos sensibles como calderas para evitar que sean arrastrados por el agua en el caso de que se puedan repetir episodios como el ocurrido hace un año.

PISTAS Y CAMPO DE FÚTBOL, PRÓXIMAS ACTUACIONES

En los últimos días, el Ministerio de Política Territorial ha aprobado dos memorias más presentadas por el Ayuntamiento de Benetússer para la reconstrucción del edificio del mercado municipal y de las pistas polideportivas anexas al campo de fútbol municipal. Por tanto, estos dos proyectos serán las próximas actuaciones de reconstrucción.

En el caso de las pistas polideportivas, la actuación se centrará en la reconstrucción no solo de las pistas de pádel y del resto de deportes, sino también en la adecuación del sistema de saneamiento, la zona de calistenia, la iluminación, las zonas de paso y accesos o el vallado de todo el polideportivo.

Por su parte, la actuación en el mercado municipal se centrará en la reparación de daños ocasionados por la dana en revestimientos interiores y exteriores de la instalación.

El Ayuntamiento está a la espera de la aprobación de dos memorias más correspondientes a los proyectos de reurbanización de la plaza de l'Horta y de la avenida Alfafar y adyacentes, dos de las zonas más afectadas por la dana.

Esta última se centra en la renovación total del alcantarillado: se renovarán y mejorarán las aceras y se asfaltará las vías con material sonoreductor para reducir el nivel de ruido de la circulación. Además, se actuará en la reconstrucción de la rotonda y en la mejora de eficiencia de la iluminación viaria.