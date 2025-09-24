Benetússer pide al Ministerio "empatía" en los equipos técnicos que revisan las memorias de reconstrucción

El alcalde de Alaquàs, Antonio Saura (i), y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (d), durante la vista del ministro a Alaqùas, en el Castell d’Alaquàs. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Benetússer (Valencia), Eva Sanz, ha solicitado "empatía" en los equipos técnicos que revisan las memorias de reconstrucción tras la dana que los ayuntamientos están presentando para acometer las obras de reparación de espacios públicos financiadas por el Gobierno de España.

La también diputada provincial ha participado esta mañana en la reunión de seguimiento del plan Reimpulsa de reconstrucción de infraestructuras municipales afectadas por la dana, que ha tenido lugar en el Castell d'Alaquàs, y en la que ha participado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Para Sanz, el encuentro ha servido "para clarificar algunas dudas que teníamos los ayuntamientos y para hacer algunas demandas sobre cómo va la inversión del Gobierno de España en los municipios".

"En este sentido, desde Benetússer se ha solicitado que se mantenga esa empatía que ha mostrado el Gobierno de España por aquellos que revisan las memorias porque no se trata de rehacer lo que había sino de mejorarlo por ejemplo en accesibilidad de las instalaciones o en dotar a nuestros municipios de más zonas verdes por eso necesitamos de esa empatía para que nuestros proyectos sean mejores", ha explicado la primera edil.

Benetússer ha recibido la aprobación de cuatro memorias de otros tantos proyectos por valor de 5,7 millones de euros y tiene pendiente de aprobación cuatro memorias más que corresponden a los proyectos de rehabilitación de las pistas polideportivas y de los vestuarios y el frontón de polideportivo y las actuaciones en alcantarillado y aceras de las avenidas Orba y Alfafar y calles adyacentes por un valor total de 7,4 millones de euros.

Por su parte, el consistorio de Paiporta (Valencia) ha señalado tras la reunión que esta población ya ha recibido del Gobierno un total de 201,5 millones de euros para la reconstrucción de infraestructuras públicas, una inversión a la que se suma la destinada específicamente a la reparación de puentes y del alcantarillado que hasta la fecha se ha estado limpiando y reparando de manera continua por la empresa concesionaria Global Omnium de cara a las próximas lluvias.

En paralelo, el Ayuntamiento ha encargado a Tragsa la redacción de 25 memorias valoradas para proyectos de rehabilitación y mejora. De ellas, 6 ya han sido aprobadas, y corresponden a actuaciones en la Biblioteca Municipal, el Auditori, el Centro de Formación Ocupacional, el Hogar del Jubilado, el Museu de la Rajoleria y los Parques y Jardines. Además, otras 4 memorias ya han sido entregadas (Polideportivo Municipal, Ayuntamiento y Mercado Municipal) y se encuentran en fase de revisión, mientras que las 15 restantes están en proceso de elaboración.

El alcalde, Vicent Ciscar, ha subrayado que "estos proyectos suponen un paso fundamental para recuperar los espacios que la dana dañó por una vía administrativa más rápida que asegura que los tiempos de la reconstrucción se reduzcan notablemente, ya que estos proyectos son inasumibles por una administración local con sus recursos habituales".

CONTRATACIONES EXTRAORDINARIAS

Tragsa ha reforzado su plantilla con más de 2.000 contrataciones extraordinarias, alcanzando una capacidad operativa de más de 100 máquinas en activo y 300 empresas colaboradoras, con encargos de obra valorados en torno a 500 millones de euros.

La gerente ha explicado además que la entidad ha desarrollado una aplicación de coordinación para el seguimiento en tiempo real de todos los encargos municipales, y que los procedimientos de adjudicación a través de Tragsa permiten reducir plazos de manera notable, lo que agiliza notablemente la reconstrucción.