Benicalap contará con señales informativas propias que reconocerán la actividad de sus agrupaciones musicales

El barrio de Benicalap contará con 15 nuevas señales verticales de placas de calle, con el mástil coronado por una clave de sol, que servirán para identificar y realzar su condición como 'Barri de la Música' de València.

El objetivo de este proyecto es "reforzar la identidad cultural y artística de Benicalap a través de la instalación de estas 15 señales informativas y decorativas, que lo consoliden como el 'Barri de la Música', ha reiterado el impulsor del proyecto y concejal delegado de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento de València, a través de la Junta de Gobierno Local, acordó el pasado 28 de marzo de 2024 conceder a Benicalap la denominación de 'Barri de la Música', "en reconocimiento a la singularidad del barrio por la actividad que desarrollan sus diferentes agrupaciones musicales, la gran implicación de la población y la repercusión en la riqueza cultural de la ciudad de València".

La propuesta municipal resaltaba que Benicalap cuenta con algo más de 42.000 habitantes, de los cuales unos 2.000 pertenecen a alguna de las seis agrupaciones musicales que nutren el barrio. Esto supone en torno a un cinco por ciento del vecindario, un porcentaje "sin duda altísimo y que concede a la música una visibilidad verdaderamente reseñable".

Cinco agrupaciones instrumentales --Agrupación Musical Acacias-Picayo, Agrupación Musical de Benicalap, Agrupación Musical Gayano Lluch, Agrupación Musical San José de Pignatelli, y Orquesta de Pulso y Púa Nuestra Señora de Tejeda-- y una coral --Agrupación Coral de Benicalap--, con sus correspondientes subagrupaciones, desarrollan una actividad "incesante de didáctica y de difusión de la música", lo que "conlleva un continuo fomento de la cultura, con el enriquecimiento intelectual de la población aparejado".

"Ello se traduce no sólo en una formación constante de los miembros, sino también en numerosas actuaciones para expresión de una estética y sensibilidad propia, y, desde luego, en una oferta elevada de ocio de alto nivel para quienes residen en este barrio", ha resaltado el Ayuntamiento.

El diseño de la nueva señalización vertical del barrio es una invención original de la empresa adjudicataria del contrato menor. Los derechos de diseño, reproducción, explotación y uso comercial del citado elemento ornamental pertenecen exclusivamente a la mercantil, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente sobre propiedad intelectual e industrial.

El importe del contrato de suministro e instalación de las 15 señales asciende a 8.123,49 euros. Estas se instalarán en los cruces con diversas calles de las avenidas de Les Corts Valencianes, Doctor Peset Aleixandre y Germans Machado; el camino de Montcada y las calles Jaume II, Salvador Cerveró y Louis Braille.