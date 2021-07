Berlanga, el género documental y la presencialidad protagonizan las 'Nits de Cinema' de la Universitat

VALÈNCIA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conmemoración del Año Berlanga, el género documental y el retorno a la presencialidad marcan el ciclo 'Nits de Cinema', que celebrará el Aula de Cinema de la Universitat de València del 13 al 23 de julio en el Claustro del Centre Cultural La Nau.

Se trata de una propuesta cultural y al aire libre que incluirá dos ciclos, uno de ellos dedicado al mítico director de cine Luis García Berlanga, de quien se cumple este año el centenario de su nacimiento, y que está organizado junto con La Filmoteca del Institut Valencià de Cultura.

Además, se organizará un ciclo de cine documental que contará, por primera vez, con la presencia de los directores y directoras de las cintas. Cada noche en La Nau, los creadores y creadoras presentarán sus películas ante el público. Las entradas, a un precio de dos euros, pueden adquirirse ya a través de este enlace (a partir de esta tarde): https://www.latenda.es/va/events.

La programación se ha presentado en una rueda de prensa celebrada este lunes en La Nau y que ha contado con las intervenciones de la directora del Servicio Cultura Universitaria, Adela Cortijo; el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura, José Luis Moreno Maicas, y la directora del Aula de Cinema de la Universitat de València, Áurea Ortiz.

El primer ciclo, 'Las fronteras de la ficción', pretende demostrar dos cosas, la relación del cine con la realidad, la cual está fuera de cualquier categoría e imposición, y la vitalidad y la belleza de cierto tipo de cine --en este caso español y con fuerte presencia de producciones valencianas-- hecho con libertad y al margen de intereses comerciales. Se propondrá de este modo "un viaje al género documental acompañado por coloquios, previos a los filmes, con las autoras y autores de las obras".

El martes 13 de julio el ciclo comenzará con 'My Mexican Bretzel', dirigido por Nuria Giménez Lorang. Este documental, galardonado en los premios Gaudí y Feroz (2020), además de estar nominado a los Goya, es un diario íntimo de una mujer de clase acomodada ilustrado por las filmaciones caseras de su marido, un rico industrial, entre los años 40 y 60 del siglo pasado. La directora ofrecerá una conferencia ese mismo día, a las 19.30 horas en el Aula Magna, acompañada de la también cineasta Carolina Astudillo, directora de 'Ainoha, yo no soy esa'. Ambas mantendrán un diálogo entorno a sus procesos creativos moderado por Áurea Ortiz. La asistencia a la conferencia es gratuita y se requiere inscripción: https://www.latenda.es/va/events.

El ciclo proseguirá el miércoles 14 de julio con 'Ainhoa, yo no soy esa', de Carolina Astudillo, una crónica alternativa a la historia oficial de España de los noventa narrada a través de los diarios, grabaciones y fotografías de vida una mujer que resulta ser muy diferente a la que conocieron sus familiares y amigos.

'Lobster Soup', de los valencianos Pepe Andreu y Rafa Molés, que se proyectará el jueves 15 de julio, relata la historia de los hermanos Krilli y Alli y su famosa sopa de langosta.

Las proyecciones continuarán con 'The Mystery of the Pink Flamingo', de Javier Polo, el viernes 16 de julio. Con este primer largometraje, Polo aborda la relación de Rigo Pex, un excéntrico ingeniero de sonido, con el fenómeno Pink Flamingo: el impacto de estos pájaros rosas en nuestra sociedad, que le llevará a viajar a Estados Unidos. El documental estuvo nominado a los premios Gaudí.

La siguiente cita será 'Letters to Paul Morrissey' (Armand Rovira) el domingo 18 de julio. Cinco historias, aparentemente independientes, que guardan entre si una curiosa relación: Paul Morrissey, colaborador de la Factory de Andy Warhol. Drogas, vampirismo, crisis existenciales y melodías de otro tiempo marcan las vidas de varios personajes: un sex symbol del cine underground, dos amantes malditos, un hombre buscando su salvación, una actriz sin éxito y una japonesa con una misteriosa enfermedad.

TRILOGÍA NACIONAL

Además, 'Nits de Cinema' --cuyo cartel ha sido creado por Julia Valencia y la animación en vídeo la firma Artur Soler-- se unirá este año a las conmemoraciones por el Año Berlanga a través del ciclo 'Berlanga y la comedia', una programación que incluirá la proyección de la llamada Trilogía Nacional, que tratará de plantear la relación de la obra del cineasta con otras películas, dentro de un ciclo mayor realizado en colaboración con La Filmoteca del Institut Valencià de Cultura.

La película encargada de inaugurar el ciclo, el lunes 19 de julio, es 'Atraco a las tres' (José María Forqué), la inolvidable historia de Galindo y sus compañeros, que será presentada por la gestora cultural Clara Gorria.

El martes 20 de julio se proyectará 'La marrana' (José Luis Cuerda), una visión esperpéntica y a la contra de los fastos de la celebración de la España de 1992, aquella del Quinto Centenario, la Olimpiada y la Expo de Sevilla. La presentación y coloquio estarán a cargo de les prescriptoras cinematográficas Las Entendidas.

El miércoles 21 de julio 'La escopeta nacional' inaugurará la Trilogía Nacional de Luis García Berlanga en La Nau con la intervención del crítico de cine y series Enric Albero, mientras que el jueves 22 de julio volverán los Leguineche con 'Patrimonio nacional', la segunda película de la saga. De la presentación se encarga el escritor y crítico de cine Ramón Alfonso. El viernes 23 de julio se cierra la saga y el ciclo berlanguiano con 'Nacional III' y la participación de Cinestesia Podcast.