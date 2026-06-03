Bernabé, sobre la acampada de docentes: "La Policía Nacional no levanta tiendas de campaña en el espacio público"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, atendiendo a los medios de comunicación tras su visita a las obra de la estación del Norte de València. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado este miércoles, preguntada por las competencias para actuar ante la acampada en la plaza de la Virgen de València de docentes de la enseñanza pública en huelga, que "la Policía Nacional no levanta tiendas de campaña" ni "infraestructuras que ocupan el espacio público".

"No es porque lo diga la delegada del Gobierno, están las ordenanzas municipales" que regulan el espacio público, ha agregado Pilar Bernabé, que ha instado a "remitirse a los ejemplos" dados "todas las veces" en las que "en el río" se "han levantado las tiendas de campaña".

La delegada se ha preguntado si el problema ahora se deja "ahí" para que se genere otro "también de convivencia". En esta línea, ha expuesto que los agentes de la Policía Nacional "siempre estarán velando por la seguridad de todas las personas" y "siempre garantizarán el ejercicio del trabajo de los funcionarios municipales cuando tengan que hacer cualquier tiempo de requerimiento o de trabajo propio de sus competencias", en alusión al cumplimento de las ordenanzas municipales y a la labor de la Policía Local en este sentido.

"En materia de seguridad, la Policía Nacional acompañará a la Policía Local en cualquier actuación que corresponda a sus competencias para garantizar la seguridad de todas las personas", ha avanzado. Y ha añadido: "Si la Policía Local levanta tiendas de campaña, como se hace en todos los operativos porque la Policía Nacional no levanta carpas ni tiendas de campaña en el espacio público", esta última "siempre garantizará la seguridad en cualquier intervención que haga un funcionario público municipal".

A las puertas de la celebración del Corpus este fin de semana en la Plaza de la Virgen de València, Bernabé, en atención a los medios en la Estación del Nord de esta ciudad, ha censurado que el Ayuntamiento "no se ha dirigido siquiera a las personas que están allí" acampadas, "a sus vecinos y los profesores de nuestros hijos". "No les ha explicado y ha buscado una fórmula para que puedan llevar a cabo su reivindicación legítima" y que esta se pueda "conciliar con la celebración de una fiesta tan importante como el Corpus", ha dicho.

"¿De verdad no va a hacer nada? ¿De verdad cree que esto lo tiene que solucionar la Policía?", ha preguntado al consistorio dirigido por María José Catalá y se ha mostrado "perpleja y preocupada de ver cómo en una situación como esta, cuando el Ayuntamiento de València tiene que organizar una festividad, ni siquiera la alcaldesa se ha preocupado por las personas que están en la plaza" de la Virgen".

"DIÁLOGO Y RESPONSABILIDAD"

La representante del Ejecutivo central, que ha remarcado la "máxima siempre será la seguridad de todas las personas", ha apelado "al diálogo y a la responsabilidad" y ha apuntado que quiere entender que no se da una salida a la situación "porque no saben solucionarlo", por "un problema de ineptitud".

"¿Aquí estamos para solucionar los problemas o para hacerlos más grandes?. ¿Para qué está el gobierno de la Generalitat? ¿Para qué está el gobierno municipal? ¿Dónde están?", ha preguntado, tras lo que ha subrayado que no los ve "sentados en ningún sitio hablando con nadie implicado en este conflicto" que afecta a la educación pública de la Comunitat Valenciana.

Bernabé ha manifestado que "las vías de diálogo deberían ser la máxima de cualquier responsable" público y ha considerado que eso "es a lo que se debería dedicar quien tiene la competencia".

"Aquí hay una cuestión que tiene que prevalecer por encima de todo: garantizar la seguridad de todas las personas, el derecho de todas las personas de manera segura, el orden público y, sobre todo, solucionar problemas", ha expuesto. Ha remarcado que esta última es "la máxima de la política" y ha emplazado a resolver las reivindicaciones docentes después de "cuatro semanas de huelga" y un "gobierno del PP que no ha solucionado el problema".

"¿Va a elevar un problema y lo va a convertir en un problema mayor?", ha preguntado dirigiéndose al Ejecutivo autonómico, antes de repetir que "la principal obligación de la política y de los políticos es solucionar los problemas" y asegurar que "hoy, el Partido Popular está generando un problema mayor".

Pilar Bernabé ha indicado que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "vino para solucionar un problema que tenía el PP" en el Consell porque "había demostrado que no era capaz de asumir la responsabilidad que tenía en sus competencias". "Y vuelve a demostrar que no es capaz", ha lamentado.

INSTA A LLORCA A ASUMIR EL DIÁLOGO

"¿Después de cuatro semanas de huelga indefinida, no es capaz el presidente de la Generalitat de asumir la responsabilidad que le corresponde en primera persona: liderar el diálogo", ha planteado también, a la vez que ha subrayado que "la política es diálogo, llegar a acuerdos y buscar soluciones". En este punto, ha preguntado también "¿dónde están los responsables que van a organizar un acto tan importante como el Corpus?".

Asimismo, se ha mostrado "preocupada" de ver diferentes manifestaciones que piden soluciones y ha agregado: "Quien tiene la responsabilidad de dialogar que dialogue" y que "busque maneras de llegar a soluciones". Así, ha lanzado si Catalá ha ido a hablar con los vecinos de la ciudad "que están manifestándose en las calles" y si "les ha explicado cuál es la situación".

Bernabé ha asegurado que está también "realmente sorprendida". "Pensaba ilusamente que ya había visto todo, pero está claro que con el PP siempre es la misma historia: no asumir su responsabilidad, no solucionar los problemas de la gente" sino "crearlos mayores", ha criticado.