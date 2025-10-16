Bernabé acusa a Feijóo de "mantener" a Mazón tras el 29O porque es "cómplice de su mentira"

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, atiende a los medios en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha acusado al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, de "mantener" en el cargo al presidente del PPCV y 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, tras la dana del 29 de octubre --que asoló la provincia de Valencia y dejó 229 personas fallecidas-- porque es "cómplice de su mentira".

Así se ha expresado este jueves Bernabé en una entrevista en 'La Hora de la 1', recogida por Europa Press, al ser preguntada por el documento con el logo de la Generalitat entregado por Presidencia a la comisión de investigación de la dana en Les Corts con un listado de las llamadas de Mazón entre las 17.37 y las 23.29 horas del 29O. En ellas, hay dos llamadas al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo a las 21.27 y a las 21.31 horas.

Al respecto, Bernabé ha señalado que el 31 de octubre, en una visita a Valencia de Feijóo "para hacerse una foto", el líder del PP dijo que "desde el lunes, día anterior a la dana, estaba informado en tiempo real de todo lo que estaba pasando". "Ahora todos los valencianos ya entendemos por qué estos once meses Feijóo ha estado manteniendo a Mazón, simplemente porque es un cómplice más de las mentiras del PP, que es el denominador común en toda esta catástrofe del Partido Popular: la mentira", ha aseverado.

En este sentido, ha sostenido que llevan "mucho tiempo" exigiendo que Mázón deje de ser president de la Generalitat "por cuestión de dignidad democrática y de la Generalitat como institución". "El máximo responsable del PP, Feijóo, que podía hacerlo, no lo hace porque es claramente cómplice de su mentira", ha insistido.

"O Mazón quiere dejar, no sabemos por qué, a Feijóo a los pies de los caballos, o era una mentira más. Si no pasó y no estuvo informado hasta las 21.27 que llama Mazón a Feijóo, también demuestra que Feijóo fue uno más de todos los despreocupados que estaban en el PP el 29O durante la terrible tragedia de todos los valencianos", ha reprochado.

"COCINAR, MANIPULAR"

Preguntada por la entrega del listado de llamadas, en el que no constan datos como la duración o las llamadas rechazadas, entre otras, Bernabé ha sostenido que es "el manual que está aplicando el PP en todo". "Cocinar, manipular y entregar cosas, audios, grabaciones, manipuladas, como esta lista", ha afeado.

"Ha creado una lista de llamadas, que podemos creérnosla o no, con los antecedentes lo normal es que no le creamos porque estamos acostumbrados a sus mentiras", ha criticado, al tiempo que ha insistido en que "pone en evidencia una mentira repetida y sostenida a lo largo del tiempo por parte de Feijóo".

Además, ha recordado que los grupos de la oposición en Les Corts habían pedido a Presidencia, además de las llamadas de Mazón, la localización y los desplazamientos del jefe del Consell el 29O y estos no han sido entregados.

Interpelada por si Mazón debería declarar voluntariamente ante la jueza que instruye la causa de la dana, Bernabé ha ironizado: Mazón "no para de decir que tiene total disponibilidad de colaborar con la justicia, pero hemos tenido que ver que la jueza le pida tres veces los vídeos que no querían entregar con los audios y que le pida que vaya voluntariamente a declarar".