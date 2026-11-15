Bernabé acusa al PP de "abandonar" l'Horta Sud tras dana y le reprocha que traiga a Aznar a la Comunitat

Pilar Bernabé en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista al Congreso del PSPV-PSOE por València a las elecciones generales del 29 de noviembre, Pilar Bernabé, ha acusado al PP de "abandonar" a los municipios afectados por la dana mientras el Gobierno de Pedro Sánchez asumía su reconstrucción y ha criticado que apelen a su gestión para que les voten.

"He visto que el PP apelaba a su capacidad de gestión y he pensado: no lo dirán por València. Pero es lo mejor, que apelen a su gestión para que nadie les vote. Porque su capacidad de gestión es huir, quedarse en el Ventorro, manipular y lanzar bulos", ha afirmado.

Sobre la visita de Catalá a Xirivella, ha pedido a sus vecinos que le pregunten por qué no envió ni un solo policía a ayudar tras la dana.

"Gestionan tan bien que no avisan cuando han de avisar, que niegan la principal causa por la que aquí murió la gente que es el cambio climático y que gestionan tan bien que del dinero que les da el gobierno no han invertido ni un 20%. ¿Catalá va a explicar en Xirivella por qué miró hacia otro lado el 29 de octubre? A esta gente no la podemos votar. Les tenemos que avisar desde València a toda España que no voten al PP por su gestión porque aquí la han pagado las víctimas de la dana. Que lo sepa todo el mundo, que si votan a la derecha las consecuencias pueden ser terribles como las que hemos vivido aquí", ha continuado.

Desde el Port de Catarroja, Bernabé ha reivindicado el compromiso del Ejecutivo socialista con l'Horta Sud y ha denunciado que María José Catalá sigue gobernando València "de espaldas" a su área metropolitana durante un encuentro de campaña junto a la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, y el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa.

Bernabé ha destacado la recuperación del Puerto de Catarroja como "ejemplo" de la capacidad de los valencianos y valencianas para salir adelante cuando cuentan con gobiernos comprometidos.

"Restablecer este espacio maravilloso ha sido gracias a la apuesta, la inversión y el compromiso del Gobierno de España. De nadie más. Aquí no hay ni un euro de otra administración", ha afirmado. La candidata ha recordado que, según las cifras expuestas durante el acto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aportado 85 de cada 100 euros invertidos en la reconstrucción de la provincia.

La candidata socialista también ha respondido a las declaraciones del expresidente José María Aznar. "No traigan al señor Aznar a ningún sitio a llamar sinvergüenzas a nadie. Este país tiene memoria", ha advertido.

Bernabé ha recordado la gestión informativa del Gobierno del PP tras los atentados del 11M y ha exigido a los populares que "no saquen a pasear a quien intentó engañar a todo un país a dos días de las elecciones". "El señor de la guerra que no venga a dar lecciones de decencia", ha añadido.

"QUE NO DÉ LA ESPALDA"

Bernabé ha denunciado que Catalá mantiene una visión de València aislada de los municipios de su entorno y ha recordado que, apenas tres semanas después de la dana, su gobierno votó en contra de impulsar una entidad metropolitana. "La capital tiene medios, recursos y la obligación de tirar de toda la provincia cuando la provincia se hunde. Pero Catalá gobierna de espaldas a su área metropolitana", ha señalado.

Frente a este modelo, ha reivindicado las políticas metropolitanas impulsadas por los gobiernos socialistas, como la recuperación de conexiones de la EMT con municipios del entorno y la implantación de la tarjeta SUMA durante el Consell de Ximo Puig, que permitió integrar metro, EMT, Metrobús y Cercanías en un mismo sistema tarifario.

Por su parte, la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha reivindicado la fuerza y la solidaridad de l'Horta Sud para levantarse tras la dana y ha defendido la necesidad de contar con responsables políticos "que den la cara y que sean responsables".

Silvent ha destacado el papel de Pilar Bernabé, de quien ha recordado que "todos los días empezaba o acababa el día en Catarroja", y la ha señalado como ejemplo de "la dignidad y la fuerza de las mujeres".

Por su parte, el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha asegurado que "Catarroja es un símbolo de esfuerzo, valentía y reconstrucción" y ha reivindicado el compromiso del Ejecutivo central: "Nada hubiera sido posible sin el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y sus alcaldes y alcaldesas", ha destacado.