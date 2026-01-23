Bernabé afea a Llorca que "alarme" sobre infraestructuras ferroviarias y pide que "no se fije en las técnicas" de Mazón

Archivo - La delegada del Gobierno , Pilar Bernabé, atiende a los medios - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha defendido el "ejercicio de transparencia" que está realizando el Ejecutivo central ante el trágico accidente de tren en Adamuz, al tiempo que ha lamentado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, cree "alarma" sobre las infraestructuras ferroviarias "abundando en medias verdades y falsedades". "Le recomiendo que no se fije tanto en las técnicas de su antecesor", ha dicho en referencia al ex jefe del Consell Carlos Mazón.

Así lo ha manifestado Bernabé, que este viernes ha visitado la localidad de Tavernes de la Valldigna (Valencia), a preguntas de los medios sobre la actuación del Gobierno a raíz de los siniestros.

"Creo que el Gobierno de España está haciendo un ejercicio de transparencia, de explicación, de presencia y de responsabilidad ante el terrible accidente que sufrimos en Huelva el pasado domingo. Creo que el ministro de Transportes ha hecho un ejercicio de atención, de explicación de contacto directo y permanente donde ha podido dar todas las explicaciones, pero también donde ha podido explicar y dar balance de todo lo que el Gobierno viene invirtiendo en la mejora de las infraestructuras ferroviarias", ha sostenido.

La delegada ha recordado que España "es el país de Europa con más kilómetros de línea de alta velocidad, el segundo del mundo solamente superado por China, y el crecimiento de viajeros en este país es tan exponencial que, sin duda alguna, responde a una estrategia clara de apoyo y de mejora de las infraestructuras ferroviarias".

En este punto, ha afeado que el 'president' de la Generalitat Valenciana "haya hecho declaraciones desde Fitur poniendo en cuestión, alarmando e incluso generando miedo a la ciudadanía sobre las infraestructuras ferroviarias".

Juanfran Pérez Llorca instó al Gobierno a "aclarar muy bien lo que ha pasado" en la red ferroviaria y ha preguntado "por qué ahora se están tomando decisiones que no se estaban tomando antes del accidente" ocurrido en Adamuz (Córdoba), seguido del de Gelida (Barcelona).

"Siendo conscientes de lo terrible que ha sido el accidente de Huelva, del Iryo y del Alvia, y que supone un dolor terrible para todo el país y quiero transmitir todo el cariño y afecto a las familias, los datos lo que nos indican es que, teniendo en cuenta el crecimiento del número de viajeros en este país, se ha reducido el nivel de siniestralidad en las vías en el ámbito ferroviario en España y se ha incrementado también la inversión en mantenimiento", ha declarado Bernabé.

"También en la Comunitat Valenciana --ha proseguido-- se han incrementado todas las partidas presupuestarias para el mantenimiento de las vías, para el mantenimiento de las infraestructuras y sobre todo para el crecimiento".

Ha remarcado que el plan de cercanías de la Comunitat Valenciana, que tiene una inversión de más de 1.700 millones de euros, "hoy podemos decir que está al 85% ejecutado o en ejecución". "Y a esos 1.700 millones hay que a otros 120 millones de euros que son como consecuencia de las obras de emergencia de la dana para mejorar las v que fueron altamente da como la C1 la C2 y por supuesto la C3, como bien saben que estamos reconstruyendo al completo", ha apostillado.

"AGITAR A LA CIUDADANÍA"

Ha incidido en censurar las manifestaciones de Pérez Llorca, "que quiere hacer todo el día un alegato a poder dialogar con el Gobierno pero sin embargo en cuanto tiene ocasión le ponen un micro delante y lo único que hace es seguir abundando en las medias verdades, en las falsedades y en agitar a la ciudadanía en un momento como fue tan difícil y tan duro después del accidente del pasado domingo".

"Le recomiendo que no se fije tanto en las técnicas de su antecesor y que se preocupe de verdad por ejecutar su presupuesto, por hacer políticas que ayuden a regenerar, por ejemplo, el litoral valenciano y que no se preocupe por construir más y que hacer un urbanismo depredador que solamente constituye un peligro para la costa valenciana", ha remachado.

LIMITACIÓN DE VELOCIDAD

Por otra parte, a la delegada se le ha preguntado por qué la limitación de velocidad en la alta velocidad Madrid-Valencia se ha hecho "ahora y no antes".

Al respecto, la delegada ha explicado que "el protocolo está marcado y las limitaciones se hacen a demanda de los propios maquinistas".

"En el momento en que se hacen las advertencias de los maquinistas es cuando se limitan la velocidad. Si se han hecho ahora esas manifestaciones por parte de los maquinistas, se hacen esas limitaciones", ha resuelto.