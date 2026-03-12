Bernabé afirma que es el Ayuntamiento el que debe decidir si las líneas C-1 y C-2 llegan a València Nord en la mascletà

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, atiende alos medios en la Plaza del Ayuntamiento - ROBER SOLSONA

VALENCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado que es el Ayuntamiento de València quien debe "decidir" si las líneas de Cercanías C-1 y C-2 llegan a la Estación de València Nord durante las 'mascletaes' los días grandes de la semana fallera, después del escrito de Renfe que apunta la "posibilidad" de que sí que lo puedan hacer "al menos" estas dos líneas que proceden del sur.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios en la plaza del Ayuntamiento tras la exhibición del dispositivo especial de Fallas de la Policía Nacional, después de que Renfe haya defendido que el dispositivo aplicado otros años durante los días grandes de la celebración de las Fallas, que permite la llegada de las líneas C-1 y C-2 de Cercanías hasta la estación de València Nord, es "viable" y "totalmente asumible" este año, pero solo "cuando las administraciones competentes garanticen la seguridad".

Bernabé ha apuntado que, si "el Ayuntamiento valora que es conveniente que sí que puedan llegar la C-1 y la C-2, siendo que la C-6 y la C-3 tendrían las estaciones alternativas, con esto evitaríamos la llegada de al menos 7.000 personas en esas horas punta, que es una valoración a tener en cuenta".

"Desde luego, si el Ayuntamiento decide que sí pueden llegar los trenes y esto se lo comunica a Renfe, pues no habrá inconveniente en poder organizar el operativo con las salidas incluso que ya se conocen, porque las venimos poniendo en práctica ya desde años anteriores", ha indicado respecto a las calles Alicante y Bailén.

No obstante, ha recalcado que "tendrá que ser en este caso el Ayuntamiento" de València quien lo decida en una junta local de seguridad extraordinaria. De hecho, sobre este encuentro ha asegurado que existen "otros precedentes" como el pasado 9 d'Octubre, cuando se generaron "complicaciones por la presencia de determinados responsables" políticos "que podían generar un problema" de seguridad.

Entonces, ha valorado, "aquí todo el mundo asumió su responsabilidad y su lealtad institucional y trabajamos de forma coordinada respetando la institucionalidad que todos tenemos". Por tanto, ha insistido en que es el Ayuntamiento "quien organiza esta fiesta y tiene la máxima responsabilidad como organizador".

"TODA LA DISPONIBILIDAD DEL MUNDO"

La delegada del Gobierno ha señalado que lleva tratando de solucionar este asunto desde "anteayer", cuando envió una carta a la alcaldesa de València, María José Catalá, "para que pudiéramos hablar", al tiempo que ha mostrado "toda la disponibilidad del mundo".

"Aquí ya solamente hay una cuestión: ¿quiere y permite el Ayuntamiento de València que lleguen los trenes de Cercanías C-1 y C-2 a la Estación del Norte? ¿Sí o no?", ha preguntado Bernabé, que ha incidido en que existen "dos informes" del consistorio valenciano "donde dice que no lleguen" los convoyes.

Por lo tanto, ha argumentado, "si el Ayuntamiento considera que se dan circunstancias oportunas y de seguridad, siendo que no llega la C-6 y la C-3, nos lo tendrá que comunicar": "Se hará lo que digan los técnicos del Ayuntamiento de València, porque es lo responsable y lo que se espera de un gobierno y de una administración responsable".