Bernabé avanza que se analizarán cultivos para asegurar "al 100%" que no hay afectación en el agua de l'Albufera

La UME limpia el acceso al puerto de Catarroja y retira de los márgenes lodos de la dana y el CSIC estudia cómo reutilizarlos para construcción

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las analíticas del agua de l'Albufera de Valencia realizadas por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) apuntan a que "no hay afectación por contaminación". No obstante, "se realizarán analíticas en campos de cultivo de producto final para asegurar al cien por cien que no hay afectación"

Así lo ha asegurado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que este miércoles ha visitado, junto a la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, las actuaciones de limpieza y dragado del Puerto de la localidad que está llevando a cabo la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Estas actuaciones consisten en la retirada de lodo, ramas y otros restos acumulados en los márgenes laterales del acceso al Puerto de Catarroja tras la dana del pasado día 29 de octubre.

Bernabé ha recalcado que, gracias a estas labores, "solo quedarán los lodos en la parte central que retirarán con maquinaria específica empresas especializadas". Todas estas acciones, ha dicho la representante del ejecutivo central, "ponen de manifiesto el compromiso del Gobierno y de la UME en la reconstrucción activa" de Catarroja, la Albufera y la provincia de Valencia tras la dana".

Bernabé ha agradecido los trabajos de análisis y seguimiento que durante cinco meses lleva haciendo el CSIC en l'Albufera y que han permitido ver que, "obviamente hay gran cantidad de sedimentos en el fondo" y algún resto de aguas fecales "que no parece que sea preocupante".

"Las analíticas del agua son positivas, no hay una afectación de contaminación en las aguas, pero, no obstante, vamos a analizar también en un campo de cultivo el producto final para asegurar al 100% que no hay ningún tipo de afectación", ha insistido, al tiempo que ha puesto en valor la labor del Ministerio de Ciencia que dirige Diana Morant.

En la misma línea, Bernabé también ha alabado la actuación del CSIC para dar salida a los lodos extraídos y su utilización en la reparación. Se trata, según ha dicho de "una gran cantidad de lodos que se pueden transformar en material de construcción --como baldosas, adoquines y bordillos-- gracias a las investigaciones del CSIC para la reconstrucción de la provincia de Valencia".

Esta metodología será trasladada a través del Comisionado para la Reconstrucción a las empresas privadas. Así, "se puede recuperar los lodos que tendrá que gestionar la Generalitat".

Bernabé ha detallado que la inversión total del Gobierno de España en el municipio de Catarroja supera los 210 millones de euros. De ellos, 138 van destinados a las obras de reparación o reconstrucción de instalaciones o servicios de titularidad municipal que de manera integral financia el Gobierno de España. En este caso, las ayudas se dedicarán a la reparación del alcantarillado y depuración de aguas, el auditorio municipal, el polideportivo municipal y la residencia Ramón Pastor.

Así mismo, se actuará en el aparcamiento de la Plaza Mayor, el campo de fútbol Mundial 82, el almacén municipal Rei En Jaume, el retén de la Policía Local, la Casa de la Cultura, la piscina cubierta, la ampliación del Ayuntamiento y el cementerio municipal, entre otras actuaciones que afectan a parques y jardines y otras infraestructuras locales. A ello, se suma el trabajo del Ministerio de Agricultura para recuperar las parcelas agrarias, los caminos rurales y agrícolas y las infraestructuras de las cooperativas de regantes que tiene una inversión de 8 millones y medio de euros.

Además, el Gobierno también ha desarrollado "políticas de reconstrucción más transversales", como es el plan de empleo para que las personas desempleadas puedan trabajar en las labores de reparación del municipio y que cuentan con una dotación de más de un millón de euros. También se destina más de un millón de euros a políticas sociales de ayuda a los colectivos más vulnerables.

Por su parte, el Ministerio de Transporte también ha asumido la reparación de dos infraestructuras del municipio de Catarroja como son, el puente sobre la V-31 junto al barranco de Chiva y el paso inferior de la V-31-camino al Pont.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha recalcado la importancia del puerto de Catarroja y ha apuntado que la extracción del fango permitirá recuperar la actividad de las barcas y que puedan salir al lago de l'Albufera. Ahora comienza la temporada de vela latina y "este año tenemos muchas ganas de poder ver de nuevo las barcas en el lago", ha apostillado.

Ha llamado la atención sobre "el problema" de la falta de maquinaria, ya que la maquinaria que hay especializada está ocupada en la parte del lago. Para no parar, hemos pedido a la UME y a las fuerzas armadas que nos ayuden "y por eso estamos haciendo esta retirada en los laterales del canal".

No obstante, ha advertido de que "eso no es suficiente, porque toda la parte central también hace falta", así que, cuando se consiga esa maquinaria proseguirán las tareas que el Ayuntamiento "pedirá, en este caso a la Generalitat, para que nos ayuden, porque en fondos propios no podremos afrontar toda esta cantidad de metros", ha agregado la primera edil.

Otra de las reivindicaciones de la alcaldesa es, como ya han planteado varios municipios, que se hable con la Asociación de Ascensoristas para "poder agilizar esos trámites, que se movilicen recursos de toda España, de Europa, de lo que haga falta" con el fin de que las personas que residen en fincas con el elevador afectado por la riada puedan tener una solución.

800 PERSONAS EN SITUACIÓN CRÍTICA POR ASCENSORES

"Le hemos pasado a la Conselleria de Recuperación Económica y Social un listado con las personas que nosotros tenemos detectadas, hemos cruzado datos de las personas más vulnerables para que se prioricen esos ascensores y, en el caso de Catarroja, estamos hablando solo con los datos municipales de más de 800 personas que sabemos que están pasando una situación crítica. Por lo tanto, continuaremos peleando y desde el Ayuntamiento dando voz a esa reclamación", ha aseverado.

En todo caso, Silvent ha declarado que "el pueblo valenciano y el de Catarroja somos gente luchadora y estamos peleando para seguir hacia adelante con un mensaje de esperanza, la recuperación del comercio, de la industria, poco a poco recuperar los espacios de socialización, las zonas de juegos, los parques, los jardines, la vía pública...".

"Eso al final hace que vayamos avanzando y poco a poco también las comunidades de propietarios, conforme van recibiendo los adelantos, los anticipos del Consorcio (de Compensación de Seguros), están poniendo en marcha los garajes y los ascensores. Así que estamos en esa fase todavía de emergencia, pero recuperando esta nueva normalidad", ha concluido.