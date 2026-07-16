Bernabé cree un "escándalo" que un diputado de Vox presuma de tener información privilegiada: "Merece una investigación"

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha calificado de "escándalo" que un diputado de Vox en Les Corts haya presumido de tener "información privilegiada" de Fiscalía y cree que, "como mínimo, merece una investigación".

Así se ha manifestado la representante de la administración central, en declaraciones a los medios en el Puerto de València en el día de la festividad de la Virgen del Carmen, después de que este miércoles, durante un receso en el parlamento valenciano, un micro abierto permitiera escuchar la conversación entre dos parlamentarios de al formación de Santiago Abascal, David Muñoz y Jesús Albiol.

En un momento, Muñoz comenta con Albiol una de sus intervenciones sobre una operación en Nules (Castellón) contra la trata de seres humanos: "¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Nadie lo sabe, lo sé yo porque me lo ha dicho la fiscal". Además, en esta conversación critican a la diputada socialista Alicia Andújar, a quien se llega a tildar de "bruja".

Al respecto, Pilar Bernabé ha declarado: "A mí me parece un escándalo esa manera de regodearse, de hacer ostentación de tener información privilegiada, bromeando sobre privilegios de conexiones de una información que desde luego no debería tener".

"HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS"

Ha recordado que desde el grupo parlamentario socialista se está estudiando "qué medidas vamos a adoptar para llegar hasta las últimas consecuencias" en este asunto.

"Estamos viviendo una situación muy complicada en lo que lo más importante es que la ciudadanía pueda confiar en la justicia. Necesitamos seguir confiando en la justicia y, desde luego, que un diputado de Vox presuma y haga ostentación de que tiene información privilegiada de manera directa por parte de algunos miembros de la justicia, como mínimo merece una investigación", ha reflexionado la delegada.

La también secretaria de Igualdad del PSOE ha censurado "el estilo y la manera de que esos 'señoros' se refieren a una diputada del Partido Socialista". "Después de hablar de sus privilegios, se permiten el lujo de llamar bruja a una diputada de las Cortes Valencianas del Partido Socialista. Y fíjense cómo disculpa a otro diputado, hombre, diciendo que 'bueno, él dice las cosas...', pero ella es una bruja", ha apostillado.

Y ha advertido que "esta es la gente que cada día dice que quiere gobernar en este país, esa que tiene unos privilegios, que lo han dicho ellos, y que tendrán que explicar por qué y de qué manera tienen esos privilegios, y que además maltrata a las mujeres de una manera obscena".

Finalmente, Bernabé ha manifestado que los representantes de Vox "no tienen un mínimo de cortesía parlamentaria". "Y, desde luego, lo que tienen es que explicar cuáles son esas conexiones de privilegios que tienen los diputados de Vox con respecto a algunas informaciones que desde luego no deberían tener del ámbito de la justicia", ha zanjado.