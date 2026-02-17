Bernabé cree que Feijóo aspira a gobernar "derogando todas las leyes de igualdad" para tener el apoyo de Vox

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ofrece declaraciones a los medios - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana , Pilar Bernabé, ha augurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "aspira a gobernar este país derogando todas las leyes de igualdad para las mujeres de este país". "Eso es lo que va a hacer, eso es lo que le va a pedir el señor Abascal al señor Feijóo", ha advertido en alusión al presidente de Vox, Santiago Abascal.

Así lo ha manifestado, tras presidir un minuto de silencio por el crimen machista de este lunes en Benicàssim (Castellón), preguntada por qué le parecen las declaraciones de la presidenta en funciones de Extremadura, la 'popular' María Guardiola, sobre que a Vox y PP "les unen más cosas de las que les separan" y que ella defiende "el feminismo de Vox", mientras siguen las negociaciones para su investidura tras las elecciones extremeñas del pasado 21 de diciembre.

Bernabé ha enmarcado las palabras de Guardiola en otras declaraciones de Feijóo del pasado fin de semana a favor de llegar a "acuerdos puntuales" con Vox sin tener "líneas rojas" para cerrar estos pactos. "Feijóo ha puesto en su mesilla de noche el ideario ultra como hoja de ruta para seguir", ha ilustrado, y ha advertido que lo hace "especialmente con las políticas de igualdad".

"El Partido Popular es un peligro para las mujeres --ha reiterado--. Aspira a gobernar en todas las comunidades autónomas con el ideario ultra que están asumiendo como propio". Además, ha señalado que "para Vox, esas políticas ultras vienen del otro lado del Atlántico", en alusión al gobierno estadounidense de Trump, y ha criticado que "ahora resulta que para el Partido Popular la inspiración es Vox".

Tras definir esta situación como "terrible", Bernabé ha alertado que "nos lleva al absoluto despropósito en cuanto a todas las políticas que se ejercen en este país en materia de igualdad". De hecho, ha sostenido que, si prosperan los acuerdos entre PP y Vox, se derogarán "todas las leyes de igualdad" en las comunidades, así como a nivel estatal con "Feijóo aspirando a gobernar".

"A eso es a lo que está dispuesto el señor Feijóo, que ya ha obligado a la señora Guardiola a hacerlo", ha aseverado, y ha garantizado que el PSOE pondrá "freno" a estos acuerdos para proteger a "las mujeres de este país".