Bernabé cree que las informaciones sobre lo que hizo Mazón el 29O "dejan en evidencia sus mentiras y su desvergüenza"

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, atiende a los medios - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado que las últimas informaciones sobre lo que hizo el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana tras su comida con la periodista Maribel Vilaplana "dejan en evidencia las mentiras y la desvergüenza" tanto de Mazón como "del gobierno valenciano en su conjunto".

Así lo ha manifestado a los periodistas a su llegada a la sede del PSOE en Madrid, como miembro de la ejecutiva del partido, preguntada por la información de Levante-EMV de que en la tarde de la dana Mazón acompañó a Vilaplana a un aparcamiento situado en la Glorieta tras dejar el restaurante El Ventorro, un desplazamiento no conocido hasta la fecha.

"Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación por hacerse eco, por no olvidarnos, por estar ahí, por acompañarnos todo el tiempo y, sobre todo, por dejar en evidencia las mentiras y la desvergüenza del presidente de la Generalitat y del gobierno valenciano en su conjunto", ha aseverado.

Bernabé ha señalado que, de no ser por el trabajo de los medios de comunicación, "en la Comunidad Valenciana y en la televisión pública valenciana estaríamos viendo corridas de toros, que es a lo que se dedicaron el sábado por la tarde cuando decenas de miles de personas estaban precisamente reclamando por la dignidad del pueblo valenciano", en alusión a la programación de À Punt durante la duodécima manifestación en València exigiendo la dimisión de Mazón.

Según ha sostenido, hoy es día de "reivindicar la dignidad del pueblo valenciano, que merece unos gobernantes que estén a la altura de lo que todas y todos necesitamos y merecemos en la Comunidad Valenciana".

"FEIJÓO DEBERÍA LIBERARNOS DE MAZÓN"

Dicho esto, ha indicado que "hay un responsable máximo en el Partido Popular que se llama Alberto Núñez Feijóo que debería liberarnos a todos los valencianos de lo que nos supone tener a Carlos Mazón". "Pero no lo hace porque él también nos ha mentido a todos los valencianos en la cara", ha reprochado al líder del PP.

La 'número cuatro' del PSOE ha reiterado que Feijóo "el día 31 de octubre llegó a Valencia por la mañana y delante de todas las cámaras de las televisiones españolas nos dijo a los valencianos que había estado informado en tiempo real desde el 28 de octubre". "Y después también, gracias a ustedes, hemos sabido que es mentira", ha agradecido a los periodistas.

Por último, ha deseado que "el pueblo valenciano por fin pueda recuperar en algún momento una institución como la Generalitat Valenciana con la dignidad que merece". "Es que da todo tanta vergüenza", ha apuntado.