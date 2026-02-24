Bernabé cree que al PP "ya no le quedan más excusas": "Si no pide el acta a Mazón, es una parte más de esta mentira"

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, durante una entrevista para Europa Press. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha aseverado que al Partido Popular "ya no le quedan más excusas" después de que la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana haya acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón para pedir su investigación, al tiempo que ha subrayado: "Si no pide el acta de diputado a Mazón, es una parte más de esta mentira".

De esta manera lo ha manifestado, a preguntas de los periodistas, antes de reunirse con representantes de la Federació d'Associacions Veïnals de València.

Pilar Bernabé ha señalado que el "máximo responsable" de la emergencia era Carlos Mazón, quien "tenía que velar con su responsabilidad de 'president' de que todos --los consellers-- cumplieran y atendieran".

La también secretaria general del PSPV-PSOE en València ha lamentado que el que fuera jefe del Consell "pasó más horas en El Ventorro que en la emergencia". "Esto es una realidad que hemos visto, que hemos conocido, y que la jueza hoy lo ha puesto negro sobre blanco", ha agregado.

En este punto, Bernabé ha instado al PP a pedir "ya" el acta de diputado a Mazón porque "ya no le quedan más excusas". "Si el Partido Popular no pide el acta a Mazón, el Partido Popular es una parte más de toda esta farsa, de toda esta mentira, de todo este cambio de relato y de esta estafa que ha hecho Mazón y el Partido Popular en su conjunto a todos los valencianos", ha sentenciado.

Dicho esto, Bernabé ha incidido en que "hay una responsabilidad por encima de todo que tenía la Generalitat Valenciana: proteger a los ciudadanos ante una situación de emergencia". "Las competencias en materia de Protección Civil dependen de la Generalitat Valenciana y su máximo responsable es el 'president' de la Generalitat", ha dicho.

CONSELLERS

Por ello, ha continuado, el jefe del Consell "debía asegurarse de que todos y cada uno de los consellers que estaban vinculados de una manera u otra a esta emergencia tenían que estar atentos y trabajando". Bernabé ha remarcado que la que era consellera de Emergencias el día de la dana, Salomé Pradas, no convocó el Cecopi a las 14 horas "porque se fue a hacerse fotos a Carlet",

Posteriormente, ha subrayado que el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, "responsable de la presa de Buseo, tenía que controlar y coordinar todo lo que estaba sucediendo". "Una presa en la que ni siquiera lanzó una mínima alerta y murieron siete personas", ha manifestado.

También ha considerado que Mazón "tenía que haber estado al tanto y alerta de que el conseller de Infraestructuras --Martínez Mus-- estuviera pendiente de todas las actualizaciones que se daban en las carreteras y en las líneas ferroviarias de Ferrocarrils de la Generalitat".

Y, respecto a la consellera de Servicios Sociales el 290, Susana Camarero, ha apuntado: "Era la vicepresidenta responsable en materia de servicios sociales para las personas que estaban en las residencias en las que también murieron personas residentes en las residencias de la Generalitat y estaba dando premios y haciéndose fotos esa tarde".

"Y el máximo responsable de todos ellos y el que tenía que velar con su responsabilidad de 'president' de que todos cumplieran y atendieran pasó más horas en El Ventorro que en la emergencia", ha espetado.