Bernabé cree que si Llorca quiere tener el "reconocimiento público" de la sociedad debe pedirle el acta a Mazón

VALÈNCIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha considerado que si "de verdad" el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quiere tener el "reconocimiento público" de la sociedad y "demostrar que ha aprendido" de la mala gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, "solo" tiene que pedirle el acta a su predecesor en el cargo, Carlos Mazón.

"Y entonces tendrá el reconocimiento público de una sociedad que entenderá que realmente han aprendido del error más grave", ha señalado Bernabé, en declaraciones a los medios este domingo tras asistir a la reunión de coordinación ante el episodio de lluvias celebrada en L'Eliana (Valencia).

De lo contrario, ha advertido a Llorca, "en el ámbito político no está legitimado" porque "no está reconociendo los errores y no está trabajando para mejorar". "Lo estamos viendo, aquí se reclaman acciones, las acciones los partidos las llevan a cabo, pero otra cosa es la gestión de la emergencia", ha apuntado.

En este sentido, Bernabé ha reconocido que en la gestión de la emergencia en el Consell "han aprendido de los errores y se están mejorando los procedimientos de coordinación". "Ya lo hizo el conseller --de Emergencias Juan Carlos Valderrama-- antes de que llegara Pérez Llorca, porque aquí no ha llegado Pérez Llorca y ha cambiado todo", ha matizado. "Ha llegado y los procedimientos en emergencias ya se habían mejorado antes", ha apuntado.

De cualquier modo, a su juicio el jefe del Consell "tiene que llegar aquí para dar un mensaje político: si han aprendido, lo que tiene que hacer el PP en su conjunto es pedirle el acta a Mazón. Y si no lo hacen, no están reconociendo errores y no están tomando las decisiones políticas y la depuración que necesita esta comunidad".

CITACIÓN DE FEIJÓO COMO TESTIGO

Por otro lado, sobre la citación como testigo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana, ha considerado que, puesto que en ese partido "la mentira es estructural", ahora "resulta que van a tener que salir todos a pasear para contar por qué dijeron una cosa que ahora parece que no fue".

"Esto es lo que ha pasado con Feijóo, que vino aquí, a este mismo sitio prácticamente donde estoy yo --el Centro de Coordinación de Emergencias--, y nos dijo a todos los valencianos que desde el día 28 de octubre estaba informado en tiempo real. Y ahora parece que no estaba tan informado ni que era tan real lo que nos estaba contando", ha aseverado.

Por lo tanto, ha continuado, "por eso va a tener que salir y desfilar, porque la mentira es un hecho estructural en el PP, empezando por el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y acabando por todos los que están escudando en un aforamiento a Carlos Mazón, con un sueldo blindado además para no trabajar".