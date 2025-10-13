Bernabé critica la eliminación del nombre de Ernest Lluch en el complejo sanitario de Campanar: "Pura ideología"

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha criticado la eliminación del nombre de Ernest Lluch en el nuevo complejo sanitario de Campanar, en València, una decisión que ha tachado de "pura ideología y sectarismo" cuando se trata de una víctima de ETA.

"Hay ciertos límites que nunca se deberían pasar y este sin duda es uno de ellos, pero desgraciadamente es uno más de todos los que suele pasar el señor Mazón, aunque últimamente ya a nadie le sorprende nada de lo que hace", ha manifestado sobre el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios en Carcaixent (Valencia) al ser preguntada por la retirada del nombre de Ernest Lluch del complejo sanitario donde estaba ubicado el antiguo Hospital La Fe.

Bernabé, que es líder del PSPV de València y forma parte de la ejecutiva del PSOE, ha afirmado que no puede "salir del asombro" con esta decisión y ha lamentado que "el sectarismo embarra incluso la figura de una persona como fue Ernest Lluch"

Ha destacado que fue un profesor de la Universitat de València, "una persona profundamente ligada a la sociedad valenciana y el padre de la sanidad pública tal y como hoy la conocemos". "Cambiar el nombre de una persona víctima de ETA por pura ideología y sectarismo ideológico es una muy mala noticia para la sociedad, para la política y para la Comunitat Valenciana en general", ha señalado.

Además, ha defendido que los valencianos y valencianas honran a otras víctimas de la banda terrorista "independientemente de los colores políticos" y ha puesto como ejemplo a Manuel Broseta.