Bernabé dice que el PSOE es "consciente" de que hay que mejorar el protocolo antiacoso: "No hemos estado a la altura"

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha admitido que en el protocolo antiacoso de este partido "no hemos estado a la altura". Por ello, "hemos sido conscientes de que había que mejorarlo y hemos puesto todo para poner en marcha de forma rápida una manera de proceder que pueda responder lo más pronto posible a esas mujeres con la resolución del comité".

Así lo ha asegurado la representante socialista, que este viernes tarde ha presidido un acto institucional con motivo del Día de la Constitución, a preguntas de los medios sobre los casos de presunto acoso sexual que afectan al ex asesor de Moncloa Francisco Salazar y al secretario general de los socialistas de Torremolinos (Málaga), Antonio Navarro.

"Lo primero y lo más importante --ha expuesto Bernabé-- es ponernos al lado de las mujeres que han denunciado. Reconocemos, y lo hemos dicho, que en un protocolo que hemos puesto en marcha no hemos estado a la altura para atender a las mujeres de la manera que nos hubiera gustado y que ellas, sin duda alguna, merecen".

"Y dicho esto, hemos sido conscientes de que había que mejorarlo y hemos puesto todo para poner en marcha de forma rápida una manera de proceder que pueda responder lo más pronto posible a esas mujeres con la resolución del comité", ha agregado.

En este punto, ha defendido que "este es el protocolo de acoso que tiene el Partido Socialista y del que está hablando toda España porque es del único protocolo de acoso de un partido del que se puede hablar".

"Porque no hay ningún otro partido que tenga un protocolo de acoso, porque no hay ningún otro partido que se preocupe por las mujeres de su partido que se puedan sentir víctimas de un machismo estructural que existe en todos los estamentos de la sociedad", ha incidido.

Pilar Bernabé ha remarcado que el PSOE "no tolera ese tipo de comportamientos" y, en este sentido, ha recordado que, "cuando se conocieron los terribles testimonios en el mes de julio, el señor Salazar quedó absolutamente apartado de todas sus responsabilidades políticas y, además, pusimos un canal para que se pudiera comunicar".

"TODOS LOS MECANISMOS PARA SOLUCIONARLO"

Efectivamente, ha puntualizado, "se han cometido errores en ese canal" y "se han puesto en marcha todos los mecanismos para solucionarlo".

Asimismo, ha subrayado que el comité encargado de estudiar lo sucedido que es "independiente", ha subrayado con el fin de "garantizar la seguridad de las personas que están denunciando y de las personas que tienen que hacer un informe riguroso y serio". Cuando dicho informe esté, "no tengan duda de que el Partido Socialista siempre se va a poner al lado de las personas que denuncian", ha zanjado.