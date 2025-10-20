Bernabé espera y desea que los protagonistas del funeral de Estado de la dana sean "quienes no están y deberían estar"

Archivo - La secretaria general del PSPV-PSOE en la ciudad de València y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, durante una entrevista. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado este lunes que espera y desea que los "verdaderos protagonistas" del funeral de Estado en memoria de los 229 fallecidos como consecuencia de la dana del 29 de octubre del pasado año sean ellos, "los que no están y deberían estar".

Asimismo, ha apuntado que también han de ser protagonistas sus familiares y ha indicado que confía en que ese día las familias "lo pasen en paz y recordando a sus seres queridos". "Bastante sufrimiento van a tener ese día", ha manifestado.

"Este es un funeral dirigido fundamentalmente a ellos y a ellas y para ellos y para ellas está concebido y pensado. Y espero y deseo que los verdaderos protagonistas sean quienes no están y quienes deberían estar", ha expuesto Bernabé.

La también secretaria general del PSPV-PSOE en la ciudad de València, Pilar Bernabé, se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido para hacer balance de los dos años de gobierno del PP y Vox en el ayuntamiento de la capital valenciana, preguntada por el funeral de Estado en memoria de las víctimas de la dana.

Igualmente, ha expuesto que espera que ese funeral de Estado dé "paz" a los familiares de los fallecidos. "Algunos de ellos siempre me dicen que es como una manera de cerrar una parte que saben que nunca van a poder cerrar, pero que les anime a continuar", ha comentado.

La delegada del Gobierno ha añadido que cada familia "tiene un pensamiento o un objetivo o una expectativa con respecto al funeral" de Estado y ha planteado que "ojalá" se pudiese "colmar todas y cada una" de esas circunstancias. "Lo vamos a hacer de la mejor manera posibles", ha añadido.

"VERDADERO OBJETIVO"

Bernabé ha insistido en "el verdadero objetivo" de lograr que "los protagonistas y las protagonistas únicamente sean los familiares, que bastante sufrimiento van a tener ese día, para que puedan pasarlo en paz y recordando a sus seres queridos".

La representante del ejecutivo central ha recordado que ese acto tendrá lugar el próximo 29 de octubre, coincidiendo con el primer aniversario de ese temporal, a las 18.00 horas y en el Museo Príncipe Felipe de València. Asimismo, ha destacado que "están invitados los familiares de todas las víctimas" mortales.

"Estamos trabajando con los familiares de forma directa desde la Delegación del Gobierno, contactando con ellos a través de la oficina de la Delegación que ha gestionado todas las indemnizaciones por defunción. Es la fórmula de hablar con ellos de una manera directa y estamos viendo con ellos todas sus necesidades de acceso y para participar en el funeral", ha detallado.