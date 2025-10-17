Bernabé espera que el funeral de estado de la dana "esté a la altura" de las víctimas "por encima de todo"

Archivo - La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Respeta el "dolor absoluto" de los familiares que no quieren que vaya Mazón, pero cree que deben asistir "todas las administraciones"

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha mostrado su confianza en que el funeral de estado de la dana estará "a la altura de las personas que más han sufrido", ya que ha asegurado que los familiares de las víctimas son "plenamente conscientes de que, dentro de su dolor, por encima de todo va a primar el recuerdo y el respeto".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas sobre la petición de una de las principales organizaciones de víctimas, la Asociación Víctimas Mortales Dana 29O, de que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, no asista al funeral, que tendrá lugar el próximo 29 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, al considerar que debería dimitir por su gestión de la dana.

Bernabé ha admitido que será "un día muy difícil y muy duro para todo el pueblo valenciano" porque "vamos a recordar el día más triste y catastrófico de la historia de nuestra comunidad". Un día, ha subrayado, para "rendir homenaje y honrar a las 229 personas que fallecieron".

"Y en ese día, el único fin que tiene el Gobierno de España es acompañar a las familias. Es el espacio más adecuado para honrar, recordar y homenajear", ha recalcado, para trasladar su respeto a "todas las personas que tienen un sentimiento de dolor absoluto" y garantizar que estarán acompañadas "en todo momento" en el funeral que presidirán los Reyes.

Tras señalar que hay otros espacios para "reivindicar" las posiciones de cada uno, Bernabé ha explicado que las familias de víctimas le han transmitido que "son plenamente conscientes de que dentro de su dolor, por encima de todo, va a primar el recuerdo y el respeto a todas las víctimas".

Preguntada por si cree que Mazón debería asistir, ha rechazado hacer ninguna valoración al respecto y ha sostenido que espera que estén presentes "toda la ciudadanía, todos los medios de comunicación y todas las administraciones".

"POR UNA VEZ"

La delegada del Gobierno ha defendido que los 229 fallecidos "merecen por una vez" que todos los políticos estén "al otro lado", honrando su memoria y acompañando y "al servicio de las personas que más están sufriendo".

"Cuanto más contribuyamos entre todos a que el 29 de octubre sea un día de recuerdo y de respeto, será todo mucho más fácil para las familias --ha abundado--. Mi única aspiración para el funeral de estado es que esté a la altura de lo que merecen los familiares y el recuerdo de todas las víctimas".

Además, Bernabé ha agradecido a la Generalitat que "se haya puesto a disposición" facilitando sus instalaciones para organizar el funeral en "un espacio simbólico para que las víctimas puedan tener un recuerdo a lo largo de toda su vida".