Bernabé exige a Llorca explicar a la jueza qué le dijo Mazón el 29O: "Lleva un año encubriendo una actuación negligente"

VALÈNCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y dirigente del PSOE, Pilar Bernabé, ha instado al candidato del PP a suceder a Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a explicar ante la jueza que investiga la gestión de la dana "qué es lo que le dijo el señor Mazón" por teléfono ese día.

Además, ha criticado que Llorca es "uno más de los que han estado un año entero mintiendo y encubriendo una gestión negligente" de la catástrofe del 29 de octubre de 2024, que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en la estación València Nord, antes de la declaración como testigo del también secretario general del PPCV ante la magistrada de Catarroja que investiga la gestión de la tragedia.

Bernabé ha recordado que la que fuera consellera de Interior durante la dana, Salomé Pradas, tenía guardado en su móvil a Pérez Llorca como "Juanfran Mazón", con lo que cree que el también síndic 'popular' en Les Corts es "más de lo mismo".

"El señor que hoy está yendo a declarar, porque supuestamente estaba al tanto de todo durante el 29 de octubre y estaba hablando con los alcaldes y dando y recabando la información de lo que estaba pasando, tendrá oportunidad de explicar qué es lo que le dijo el señor Mazón, qué tenía que hablar con los alcaldes, qué habló con todos ellos, en qué medida los alertó, los avisó de la situación que se estaba dando", ha argumentado.

Todo ello cuando ha señalado que "hemos sido conocedores de que la Generalitat lo sabía desde mediodía, porque hemos escuchado un audio claro, conciso, contundente, donde la Aemet, una agencia estatal de meteorología que ha sido atacada durante un año entero por el gobierno valenciano porque no había dado la información, donde dice claramente que las personas responsables de la Aemet estaban dando unas circunstancias absolutamente extraordinarias y que eso iba a suponer una avenida de agua".

Por tanto, ha sostenido que "tendrán que explicar de qué manera advirtieron a los alcaldes y alcaldesas, si es que hubo alguna advertencia de algún tipo, cosa que nos cuesta alcanzar" a comprender.

"Pero desde luego --ha subrayado--, el señor Pérez, sinceramente, es uno más de los que han estado un año entero mintiendo y encubriendo una actuación negligente de todo un gobierno negligente que si no estaba dando premios estaba en su casa y sino estaban descansando y si no estaban en El Ventorro", en alusión al restaurante donde comió Mazón el día de la dana durante horas con la periodista Maribel Vilaplana, cuyo propietario también ha declarado este viernes como testigo ante la jueza de Catarroja.

Y ha reiterado: "Todas esas personas que negligentemente estuvieron despreocupadas el 29 de octubre, que representan a todo el gobierno de la Generalitat, del Partido Popular, todos y cada uno de ellos, ahora viven en un sometimiento absoluto a la extrema derecha y a los negacionistas de Vox".