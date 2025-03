Bernabé garantiza el trabajo para mantener la seguridad de Mazón y pide a Feijóo "solucionar cuanto antes" el problema

Rechaza valorar la reunión de SOS Desaparecidos con Mazón: "Necesitamos respetar por encima de todo el dolor" de las víctimas

VALÈNCIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha garantizado el trabajo para mantener la seguridad del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, al tiempo que ha reclamado de nuevo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "ejerza el liderazgo que se le presupone" y "solucione cuanto antes" el "problema" de su 'barón' autonómico. "Tiene que terminar con esto ya", ha exigido al dirigente 'popular'.

Así se ha manifestado la representante de la administración central a preguntas de los medios sobre el hecho de que el 'president' suspendiera parte de una visita a las fiestas de la Magdalena de Castelló después de ser increpado por un grupo de personas que pedían su dimisión por la gestión de la dana.

"Aquí hay dos cuestiones. La primera es que, sin duda alguna, trabajaré como delegada del Gobierno para mantener la seguridad en todos los entornos donde el 'president' Mazón esté. Pero yo creo que hay alguien que tiene que terminar con esto ya, y esa persona es Alberto Núñez Feijóo", ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes antes de presidir la toma de posesión del coronel jefe de la Comandancia de Valencia, Juan Martínez Ros.

Por eso mismo, ha apelado al presidente del PP: "Necesitamos que alguien con liderazgo y con capacidad dentro del PP ponga orden. Y, desde luego, que nos libere de esta situación que estamos viviendo, que es asfixiante y que es una anomalía democrática sin ningún precedente ya en la historia de nuestra Comunidad".

Así, ha pedido "por favor" al presidente del PP nacional "que ejerza el liderazgo que se le presupone y que solucione este problema cuanto antes". "La ciudadanía tiene derecho a elegir a un gobierno riguroso, a un gobierno serio y, por eso, es imprescindible que se convoquen elecciones cuanto antes y que las valencianas y los valencianos podamos decidir", ha argumentado.

REUNIÓN CON SOS DESAPARECIDOS

Por otro lado, la delegada ha rechazado valorar la reunión que la asociación SOS Desaparecidos --que ejerce una de las acusaciones particulares en la causa abierta para investigar la gestión de la dana del 29 de octubre-- mantuvo este jueves con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón: "Creo que hay demasiado dolor y que necesitamos respetar por encima de todo en todo este dolor, en toda esta tragedia y, sobre todo, en toda esta calamidad".

Según ha expuesto Bernabé, no va a "hablar" ni quiere "participar en nada que tenga que ver con comentar" cuestiones que afectan a "quienes más están sufriendo esta catástrofe". "Me van a permitir que no haga ningún comentario al respecto", ha zanjado.

"MEMORIA CORTA" SOBRE EL ES-ALERT

Además, cuestionada sobre una información publicada por 'elDiario.es' que revela que la exconsellera Salomé Pradas participó en 2023 en unas jornadas organizadas por la Generalitat y el Gobierno central sobre los mensajes de aviso a la población en caso de emergencia, la delegada ha lamentado que los "principales responsables" de la Administración autonómica, con su gestión de la dana del 29 de octubre, tengan "la memoria corta".

"La Generalitat ha trabajado durante estos últimos años, desde que se puso en marcha el ES-Alert, en promocionarlo, darlo a conocer y en que la ciudadanía y la población supieran de la importancia de poner en marcha todos los sistemas de atención y de prevención temprana", ha subrayado.

Precisamente, ha puesto en valor que a eso mismo "se han dedicado especialmente los profesionales y funcionarios de la Generalitat, a trabajar, distribuir, promocionar y poner en valor todas las herramientas de protección". "Pero, lamentablemente, los principales responsables, o tienen la memoria corta o lo desconocían o simplemente fue una falta de liderazgo, interés y empatía", ha agregado.