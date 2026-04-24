Bernabé insta a Llorca a alejarse de la "prioridad nacional" de Vox: "¿Qué será lo siguiente?, ¿los hombres lo primero?"

1081225.1.260.149.20260424112643 Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, en imagen de archivo - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha instado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a "alejarse" de la propuesta de Vox, que también ha registrado una iniciativa en Les Corts en la que pide instaurar la "prioridad nacional" en vivienda y ayudas sociales. "¿Qué será lo siguiente?, ¿los hombres lo primero?, ¿los míos lo primero?", se ha preguntado.

En esta línea, y aludiendo al caso de las VPP Les Naus de Alicante, bajo investigación judicial, la delegada ha ironizado con que "lo de los míos lo primero ya sabemos que es lo que practican habitualmente, por ejemplo, en los temas de vivienda, ¿no?. Los suyos, los primeros". Y se ha preguntado si "eso es a lo que vamos" y "si es es lo que quiere el Partido Popular".

Así lo ha señalado en atención a los medios en València, donde ha asistido a la Jornada de presentación de los instrumentos de gobernanza de la hoja de ruta 'Albufera de Valencia: actuaciones integradas para su recuperación y mejora de la resiliencia', en la que ha sido preguntada por la detención, por parte de la Guardia, de dos jóvenes acusados de agredir a migrantes y grabarlo en vídeo en una zona de Aldaia.

La delegada ha confirmado que el arresto parte de una denuncia presentada en 2025 y desde entonces se han investigado los hechos. Al respecto, ha subrayado que "los delitos de odio con ideología xenófoba y racista" --que se atribuye a los detenidos en el caso de Aldaia-- "cada vez pueden tener más base conforme vayamos escuchando discursos xenófobos y de odio en las instituciones".

"Esto es grave, es lamentable y desde luego los discursos de odio incitan al odio desde todos los ámbitos", ha dicho Bernabé, quien ha subrayado que se deben "combatir" y se combate "con democracia, con respeto y con igualdad".

MUSSOLINI, SALVINI Y TRUMP

En esta línea, ha señalado que cuando escucha expresiones como "prioridad nacional", es algo que le recuerda "al siglo pasado", "a Mussolini", a "Salvini" y "al American First de Donald Trump". "¿Esto es lo que quiere la derecha española?, ¿de verdad?", ha insistido y ha vuelto a preguntar si "alguien piensa que la sociedad española quiere hoy parecerse a una sociedad que representa a un señor al otro lado del Atlántico".

"Cada día escuchamos cómo sus discursos de odio van en contra de la humanidad", ha manifestado y ha instado al 'president' de la Generalitat a "alejarse de esto". "El Partido Popular ha decidido, que es evidente que por la debilidad de su líder, Alberto Núñez Feijóo, que van a ser él y (Santiago) Abascal los únicos que apoyen las teorías del otro lado del Atlántico, la ideología ultra del otro lado del Atlántico, pero la sociedad valenciana no es así", ha subrayado.

A su juicio, "el Partido Popular ya le ha demostrado a la sociedad valenciana de lo que es capaz; nos lo ha demostrado en este último año y medio, nos lo ha ido demostrando y los valencianos, desde luego, no vamos a olvidar lo que el Partido Popular representa y no vamos a permitir que siga el Partido Popular haciendo que esta tierra retroceda en derechos y oportunidades".

Por lo tanto, ha dicho, "si quiere el señor Pérez Llorca plegarse a lo que le obliga el señor Feijóo solamente por mantener sus pactos con los ultras de Vox, tendrá que explicarle a los valencianos que efectivamente lo único que le interesa es cercenar derechos y que esta ciudad y esta tierra que es de acogida ahora se dedique a decidir quiénes son los buenos y quiénes son los malos".

"¿Qué será lo siguiente?, ¿qué será lo siguiente?, ¿los hombres lo primero? ¿los míos lo primero?", ha inquirido, y se ha preguntado "si es lo que quiere el PP". "No. La Comunitat Valenciana y los valencianos y valencianas queremos una comunidad abierta, acogedora, como lo ha sido siempre. Desde luego los valencianos son mucho mejor que ellos", ha zanjado.