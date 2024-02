Bernabé lamenta la posición de Massó sobre los Puntos Violeta: "Es intolerable ese discurso"

VALÈNCIA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha lamentado la posición de la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, sobre los Puntos Violeta: "Es intolerable ese discurso", ha apostillado.

Bernabé se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar la Dirección Provincial del SEPE en Alicante, pionera en la Comunitat Valenciana en acoger un Punto Violeta de atención a las víctimas de violencia de género.

La delegada, interpelada por la posición de Massó de sumarse a las críticas de su partido (Vox) por la instalación de Puntos Violeta para las fiestas de Magdalena en Castelló de la Plana, ha lamentado: "Volvemos a mezclar la ideología de la ultraderecha con el Gobierno o con una institución como la de Les Corts que representa la voluntad del pueblo".

Esta institución, ha insistido, "no representa la ideología de la ultraderecha y no representa una ideología que niega la violencia de género o que juega con el trilerismo lingüístico que hacen ellos --en referencia a Vox-- de no decir violencia de género para banalizar un problema que es estructural".

"Para mí esas afirmaciones --las de Massó--, como valenciana, como ciudadana, no me representan en absoluto" y ha insistido en que es "intolerable" ese discurso que "genera más problemas de confrontación social y de odio".