Bernabé pide a Catalá que "tome nota" del aval del Supremo a colocar la bandera LGTBI en Delegación

VALÈNCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y líder del PSPV de València, Pilar Bernabé, ha instado a la alcaldesa de la ciudad, Mª José Catalá (PP), a "tomar buena nota" de la decisión del Tribunal Supremo (TS) de avalar el acto de colocación en 2023 de una bandera no oficial del colectivo LGTBI en la fachada de la sede oficial de la Delegación del Gobierno en València, que fue impugnado por la asociación Abogados Cristianos.

En concreto, el acto tribunal considera que la actuación de Delegación de Gobierno de colocar esta bandera en el Día del Orgullo LGTBI, separada del resto de banderas oficiales, "debe ser conceptuada como una acción positiva a favor de este colectivo LGTBI, de acuerdo con la normativa legal aplicable, sin que aquella resulte contraria al principio de objetividad y neutralidad institucional" recogido en la Constitución.

Para Bernabé, esta sentencia "sin duda" reafirma la importancia de que las instituciones pongan de manifiesto "la sensibilidad con los colectivos de la diversidad, de la igualdad" en días como el Orgulllo para "poner en evidencia unas situaciones de discriminación que se dan del colectivo LGTBI", ha manifestado a preguntas de los periodistas en la estación València Nord.

La también secretaria de Igualdad del PSOE, que ha subrayado que esta sentencia "legitima de una manera clara la promoción de este tipo de acciones por parte de las instituciones", ha pedido al Ayuntamiento de València (PP-Vox) y a su alcaldesa "que tome buena nota y sobre todo que se ahorre eso de comparar al colectivo LGTBI con una enfermedad", en alusión a las declaraciones de Catalá del año pasado.

En junio de 2024, la primera edil dijo, sobre la colocación de la bandera LGTBI en el balcón del Ayuntamiento: "Si pongo la bandera del Orgullo, también pongo la del Alzheimer, la del ELA, la del cáncer y también pongo la de todas las banderas y necesidades sociales que tiene esta ciudad". Posteriormente matizó que "en ningún momento" realizó "ninguna comparación del colectivo con ninguna enfermedad", algo que según ella estaba "lejos" de su intención, y enmarcó la polémica en "una malinterpretación" de sus palabras.