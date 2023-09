Bernabé, al PP por la pancarta que usarán en Les Corts en los minutos de silencio: "Es patético que sea rehén de Vox"

Insta a los 'populares' a usar la terminología de la Ley Integral contra la Violencia de Género porque es el "consenso" de "años"



VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha criticado este martes con dureza al PP por el término que se ha acordado utilizar en la pancarta que usarán Les Corts Valencianes en las convocatorias de minutos de silencio por asesinatos machistas y ha calificado de "terrible, patético y lamentable" que este partido sea "prisionero de Vox en un tema tan sensible".

Bernabé se ha pronunciado en estos términos después de que La Mesa de Les Corts haya aprobado este martes una propuesta del PP para establecer la utilización de una pancarta con el lema 'No a la violencia contra las mujeres' en los minutos de silencio que se celebren en la fachada del parlamento valenciano ante los casos de violencia machista.

Esta propuesta ha salido adelante gracias a la mayoría de PP y Vox y con el rechazo de PSPV y Compromís por no aludir específicamente a la violencia de género --la anterior pancarta llevaba el lema 'Les Corts contra la violència masclista'--.

El vicepresidente primero de Les Corts y miembro de la Mesa, Alfredo Castelló (PP) ha afirmado que son "los mismos términos" de la pancarta que utiliza la Delegación de Gobierno, ha remarcado que cada administración convoca los minutos de silencio "de manera distinta" y ha alegado que no se ha desarrollado un protocolo homogéneo para estas concentraciones como establece el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género.

Sin embargo, en unas declaraciones facilitadas a los medios, la delegada ha cargado contra el PP por esta decisión en un tema del que ha subrayado que "ha generado un consenso social durante tantos años como es la lucha contra la violencia de género" y "por negar una violencia que existe, que está matando" y en el que este año se está registrando un "repunte de feminicidios", con 44 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.

Bernabé ha lamentado "que volvamos a un debate negacionista que ya estaba superado" y ha recalcado que Delegación del Gobierno "ha utilizado muchísimas pancartas siempre con afán inclusivo, jamás con el afán de negar una violencia" como lo está haciendo el PP, ha dicho, "que hoy se ha convertido con su presidente, Carlos Mazón, a la cabeza, en rehén de la ultraderecha".

"Este debate no se lo merece nuestra sociedad; no se lo merece la Comunitat Valenciana", ha afirmado Bernabé, que lo ha calificado de "patético" y "lamentable" y ha instado al PP a que, si de verdad quiere luchar contra la violencia de género y seguir lo que hace el Gobierno de España, "que use la terminología que utiliza la Ley Integral contra la Violencia de Género".

"Que la utilice, que no pasa nada, que es el consenso que hemos alcanzado a lo largo de los años toda la sociedad valenciana", ha zanjado y ha considerado que ese es "el mensaje que debería calar y no entrar en esa debacle negacionista a la que ha abocado la ultraderecha a Carlos Mazón".