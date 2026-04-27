Bernabé pregunta a Catalá por Serrería: "¿Quiere soterrar las vías para meter más coches y hacer negocio?"

Archivo - Imagen de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha preguntado a la alcaldesa de València, María José Catalá, si quiere el soterramiento de las vías en Serrería para "meter más coches" o para "hacer negocio urbanístico".

Bernabé, también líder del PSPV en la ciudad de València, se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios preguntada por el conflicto entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Transportes respecto al soterramiento de las vías en Serrería. Catalá (PP) ha pedido al ministro, Óscar Puente, que deje el "bloqueo político" y pase "al trabajo conjunto" para poder acometer el soterramiento, ya que considera que València "no debe permitirse una cicatriz ferroviaria".

"La alcaldesa siempre tiene un nuevo frente con el Gobierno de España", ha dicho Bernabé, para pedirle que "se dedique a trabajar por esta ciudad, por los barrios más abandonados, que se preocupe menos de los intereses", le ha reclamado.

En este sentido, ha afirmado que le gustaría saber "qué interés tiene por encima del Corredor Mediterráneo, por la mayor inversión que el Gobierno de España está haciendo, por el canal de acceso, que por cierto tiene una inversión de más de 500 millones de euros".

"Después de las reivindicaciones de los vecinos --ha añadido-- de los barrios del sur de quitar los trenes para poder tener un espacio de convivencia y de salud, Catalá lo quiere llenar de coches. ¿Para eso quiere también que se soterren las vías de Serrería, para meter coches y para que hagan negocio urbanístico?", ha interpelado.

La delegada ha resaltado: "Estamos en un proyecto que todos los empresarios de la Comunitat y la sociedad en su conjunto reclama, y es que en 2027 podamos tener conectadas las tres capitales de provincia por alta velocidad, que el Corredor Mediterráneo siga avanzando en sus obras, y esa es una prioridad que no puede parar para el futuro de esta comunidad", ha dicho.

Y ha insistido: "Los intereses urbanísticos que Catalá tenga en Serrería los tendrá que explicar ella, y también si va a llenarlo de coches, que eso ya sabemos que sí, porque es lo que hace con las inversiones que el Gobierno de España hace para mejorar la ciudad de València".