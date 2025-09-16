Bernabé: "El pueblo valenciano no puede confiar en un presidente que manipula y reescribe el relato del 29O"

Le pide que testique para "arrojar luz" y que expliqué por qué no contestó las llamadas de Pradas: "Las víctimas necesitan la verdad"

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha criticado este martes que el jefe del Consell, Carlos Mazón, haya dado "mil versiones" sobre el 29 de octubre, día de la catastrófica dana en la que fallecieron 229 personas, y al respecto ha lamentado: "El pueblo valenciano no puede confiar en un presidente que manipula y reescribe el relato, si estás en el lado de la verdad no tienes que cambiar de versión y siempre dices lo mismo".

Bernabé, en una entrevista a La Hora de TVE recogida por Europa Press se ha pronunciado así sobre las imágenes y audio en el Cecopi del 29O, grabadas por À Punt y difundidas por RTVE, y a la carta abierta de la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón esa jornada, a quien ha afeado que en esas horas "críticas no le cogió el teléfono" a su entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas.

Al respecto, ha lamentado: "No podemos avanzar porque desgraciadamente cada día nos vuelven a llevar al 29 de octubre y eso cuesta mucho de digerir, pero a quien más duele es a las víctimas, que necesitan pasar página y poder rehacer su vida".

Bernabé, que ha recalcado que "en realidad" el 29 de octubre "no empieza a 17.00 horas --cuando se convocó el Cecopi--, sino el 24 de octubre, que es cuando se pone en marcha el Plan especial de inundaciones", ha explicado que ella vio a Mazón en pantalla una vez ya se envió el ES-Alert.

En ese sentido, le ha reprochado que en su comparecencia en Les Corts "nunca dijo que llegó a la 20.28 horas", como ha asegurado, y aunque "no precisó la hora todo el mundo entendimos que él había llegado antes" y además ha recordado que en la carta Vilaplana manifestó que "la comida era constantemente interrumpida por las llamadas que estaban entrando para mantener a Mazón al tanto de lo que estaba sucediendo".

¿"DÓNDE ESTABA MAZÓN EN LAS HORAS MÁS CRÍTICAS"

"Hemos escuchado que no había cobertura en el Ventorro --restaurante donde comió Mazón con la periodista--, que estaba incomunicado, o que estaba en el Palau de la Generalitat a esas horas, han sido muchas versiones diferentes de esas horas a lo largo de estos meses y ahora esa carta arroja otra versión diferente", ha criticado. Por ello, ha subrayado que la misiva de Vilaplana "abunda en que no ha quedado claro qué es lo que estaba haciendo Mazón las horas más críticas del día más catastrófico para la Comunitat Valenciana".

En esta línea, ha mantenido que si Mazón estuvo en El Ventorro hasta las 18.45 como afirma la periodista "hay unas horas clave, cuando ya está activada la UME, estamos en nivel 2 y sabemos que hay gente que está ya ahogándose y muriendo porque lo tienen en todas las llamadas, en las que el 'president' no le cogió el teléfono a su consellera".

Bernabé ha señalado que en el Cecopi no se habló de las miles de llamadas que recibía el 112 hasta después de las 19.00 horas cuando "ya habíamos visto que había caído el puente de Paiporta y yo insistía permanentemente en que por favor enviaran el ES-Alert a toda la provincia, porque inicialmente ellos pensaban enviar a la zona del Magro, debajo de la presa de Forata, porque la alcaldesa de Paiporta me estaba diciendo que en su pueblo se estaban ahogando y ahí sí que dijeron que eran muchos más los que los que estaban diciendo algo similar".

Además, ha apuntado que al ver el vídeo emitido por TVE televisión --las imágenes están captadas alrededor de las 19.00 horas, cuando les conectaron de nuevo -- "hemos confirmado algo que podíamos intuir y es que el ES-Alert ya estaba escrito".

Por ello, ha mostrado su preocupación porque "la población, hoy más que nunca en la reconstrucción, necesitamos confiar en las Administraciones y la Generalitat es una institución fundamental, pero los valencianos no pueden confiar en la Generalitat mientras tengan a un presidente que hace manipulaciones de audios, esconde audios, esconde imágenes o simplemente reescribe un relato permanente".

Asimismo, respecto a las declaraciones que se escuchan en el vídeo de Pradas dando indicaciones para el mensaje del ES-Alert, ha comentado que en ese momento ella no lo escuchó porque estaban "apagados", como se ve que están en negro en las pantallas, pero es "evidente que ella dijo que lo habían escrito los técnicos" y además testigos que han declarado en la causa de la dana que se investiga en el juzgado número 3 de Catarroja también han declarado que "les indicaron que no se podía enviar hasta que no tuviera el ok de la consellera en este caso y la consellera entiendo que esperaba el ok de quien no le cogió el teléfono en las horas más críticas, que le llamó dos veces".

Por ello, ha mantenido que si Mazón declarara de forma voluntaria como investigado como le ha ofrecido la jueza "desde luego contribuiría a arrojar más luz". "Él siempre ha dicho que por supuesto va a colaborar con la Justicia, pues tiene una oportunidad clarísima para hacerlo, yo fui como testigo y le aseguro que a mí me resultó reparador", ha apostillado.

FUNERAL

Por otra parte, ha garantizado que el Gobierno va a trabajar "con todas las fuerzas" para que el funeral de Estado por las víctimas de la Dana, que se celebrará el 29 de octubre en la Ciutat de Les Arts i les Ciències, "sea lo que es: un día para rendir homenaje a las víctimas".

"Tenemos muchos espacios de reivindicación y de confrontación, pero eso día, y así se lo he trasladado a la Generalitat, y estoy segura que lo harán y agradezco su colaboración en este sentido, por encima de todo está honrar a las víctimas y a sus familias", ha apostillado.