Bernabé reivindica el pacto de estado climático: "Es propio de cualquier gobierno responsable"

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha defendido que el pacto de estado contra el cambio climático propuesto por el Ejecutivo central es "imprescindible y necesario", algo que ha relacionado con la dana Alice que azota desde hace días al litoral.

"El pacto de estado por la emergencia climática es propio de cualquier gobierno responsable", ha manifestado en declaraciones a los medios en Carcaixent (Valencia) tras visitar este y otros municipios afectados por las lluvias.

Bernabé ha abogado por hacer una "reflexión" ante los últimos temporales que ha sufrido la Comunitat Valenciana: "Es evidente que estamos en una situación de emergencia climática, y esta es una reflexión global que nos tenemos y necesitamos hacer entre todas las fuerzas políticas responsables, pero también es un pacto social y de toda la ciudadanía. El pacto de Estado por la emergencia climática es imprescindible y necesario".

Ha insistido en que es "innegable" que los temporales son consecuencia del cambio climático, "al que la ciudadanía debemos enfrentarnos con las mejores herramientas y con una apuesta clara y decidida por parte de todas las administraciones para que seamos capaces de afrontar todas las situaciones que nos van a venir independientemente de colores políticos".

"Otra cuestión vital es que hay que alejarse de los negacionismos --ha reclamado--. El negacionismo mata, y sabemos en esta tierra mejor que en ningún sitio las consecuencias de no apostar por todas las políticas responsables de prevención, de trabajo en común y coordinación.

Y ha llamado a "ser plenamente conscientes que las consecuencias del cambio climático están ya, son una realidad y van a seguir. Por lo tanto, claro que es necesario un pacto de estado por la emergencia climática".

El pacto de estado fue anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la oleada de incendios forestales de este verano. El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) celebra este lunes y martes una convención en Ponferrada (Castilla y León) sobre este pacto al que rechazan sumarse las 14 comunidades autónomas gobernadas por el PP, entre ellas la Comunitat Valenciana, al considerar que es un anuncio "propagandístico" y que lo necesario es aumentar los medios y la cogobernanza.