Bernabé respeta y ve "normal" el plantón de dos asociaciones dana a Martínez Mus: "Se sienten frustradas y agotadas"

VALÈNCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ve "normal" el plantón de la Associació de Víctimes Mortals de la DANA 29-O y la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'octubre de 2024, dos de las principales asociaciones de víctimas de la dana que provocó 229 fallecidos en la provincia de Valencia, al conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en la reunión convocada este martes para presentarles el proyecto de parques inundables.

Bernabé se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras ser preguntada por su opinión sobre el plantón de estas dos asociaciones y por la reunión de hoy del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con SOS Desaparecidos, entidad que ha criticado el "veto" de Pedro Sánchez para mantener un encuentro.

Respecto a la primera pregunta, la delegada considera que las mejores personas para poder hablar de sus decisiones y acciones y de los sentimientos que tienen con respecto a todo lo que ha pasado y está pasando son las asociaciones.

Estas entidades, ha añadido, "ven de manera permantente que cada día y semana aparecen distintas versiones --sobre la dana--, se reescribe, se recortan audios, llamadas telefónicas, se manipula o, directamente, se esconden audios que pueden arrojar mucha luz a toda la investigación".

A su juicio, "es normal que quienes necesitan pasar página, confiar en quien tiene la responsabilidad de proteger, no lo está haciendo. Y es normal que se sientan frustradas, agotadas y cansadas".

"Yo --ha añadido-- respeto totalmente a todas las entidades y asociaciones, especialmente las que en esta comunidad están sosteniendo la dignidad que Mazón ha demostrado que no tiene. Para mí todas merecen mi respeto, atención y no tengo ningún problema", ha resaltado.

En cuanto a la segunda pregunta, la delegada ha manifestado que no entiende la crítica a Sánchez puesto que mañana por la tarde ella misma se reunirá con SOS Desaparecidos: "No hay veto", ha remarcado.