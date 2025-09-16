Dos asociaciones de víctimas de la dana plantan a Martínez Mus en la presentación del proyecto de parques inundables

Archivo - Familiares de las víctimas de la dana en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Víctimes Mortals de la DANA 29-O y la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'octubre de 2024, dos de las principales asociaciones de víctimas de la dana que provocó 229 fallecidos en la provincia de Valencia, han decidido plantar al conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en la reunión convocada este martes por la tarde para presentarles el proyecto de parques inundables, a la que está prevista la asistencia de otras entidades.

En un comunicado conjunto, estas dos asociaciones manifiestan su "rechazo frontal a la actitud y a los mensajes que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha adoptado en los últimos días". "El acto político celebrado recientemente, en el cual el presidente se dedicó a reivindicar su gestión y a proyectar un mensaje preelectoral con las emergencias, además de ser una mentira, se hizo sin ninguna referencia ni homenaje a las víctimas de la tragedia del 29 de octubre, que sigue viva en la memoria de miles de familias valencianas", denuncian.

Ambas entidades rechazan las recientes declaraciones de Mazón sobre la gestión de las emergencias, "en concreto la frase 'nosotros sí que nos tomamos en serio las emergencias'". A su juicio, son incompatibles con la realidad que han vivido los afectados por la dana y con las carencias que continúan sufriendo los territorios afectados.

Además, señalan que Mazón hizo estas declaraciones el día que se conmemoraba el sexto aniversario de la dana de la Vega Baja de Alicante de 2019, "con una gestión que evitó víctimas, al contrario que su gestión inexistente, aunque otros grupos se reúnan con él y le den apoyo".

Por todo ello, las dos asociaciones vuelven a exigir la dimisión de Carlos Mazón y de su Consell, al considerar que "no se han asumido las responsabilidades políticas necesarias ante la gravedad de los hechos y ante la falta de ejecución de medidas reales de prevención y protección".

"No asistiremos a la presentación del supuesto 'gran parque inundable' convocada por la Conselleria. Consideramos que este proyecto, tal como se ha presentado públicamente y con la dotación presupuestaria anunciada de dos millones en el presupuesto de 2026, cuando la obra está valorada en 150 millones, es insuficiente y no responde a las necesidades reales de los pueblos afectados", exponen.

"ANUNCIO VACÍO Y PROPAGANDÍSTICO"

Para estas entidades, se trata de "un anuncio vacío y propagandístico del Consell". "No volveremos a ser utilizadas para aparentar que el Consell logra un acercamiento a las asociaciones de víctimas, como ocurrió con la reunión con el vicepresidente de la Reconstrucción [Francisco José Gan Pampols], y mucho menos después de escuchar las infames declaraciones de Mazón", recalcan.

Por contra, reclaman "medidas inmediatas y concretas", como la actualización y publicación transparente de los protocolos de emergencia, una auditoría independiente de la respuesta del 112 y de los procesos de alerta, el refuerzo de los medios de atención y de salud mental, reparaciones económicas y sociales reales para las víctimas e inversiones urgentes en infraestructuras que garanticen la seguridad de la población.

"Reclamamos transparencia y verdad. No aceptaremos retórica ni anuncios propagandísticos --advierten--. La confianza pública se gana con acciones y con resultados demostrables, no con imágenes ni titulares mientras se ocultan las grabaciones de vídeo con sonido del Cecopi y estén todas en la sede judicial que investiga los hechos".

Y recuerdan que "detrás de las 229 víctimas mortales hay familias en duelo, personas con secuelas físicas y psíquicas y comunidades enteras todavía en proceso de reconstrucción". "No toleraremos que la memoria sea instrumentalizada ni que la impunidad se convierta en norma", concluyen.