Bernabé señala que permanecen abiertas todas las hipótesis sobre la muerte del menor de Sueca

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, asiste a la concentración silenciosa celebrada en Sueca (Valencia) en memoria del menor de 13 años fallecido presuntamente a manos del padre de un amigo. - AYUNTAMIENTO DE SUECA

VALÈNCIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha indicado este domingo, que permanecen abiertas todas las hipótesis sobre la muerte del menor de 13 años registrada este sábado por la tarde en la localidad valenciana de Sueca, presuntamente a manos del padre de un amigo suyo.

"Todas las hipótesis están abiertas. La investigación está abierta y, por lo tanto, vamos a dejar que la investigación siga su curso", ha señalado Bernabé preguntada por las circunstancias de este crimen.

La delegada del Gobierno se ha pronunciado de este modo tras participar en la concentración silenciosa celebrada este domingo por la tarde en Sueca, convocada por el ayuntamiento de la localidad en memoria del menor.

"Desde ayer, todo el pueblo de Sueca, toda la Comunitat Valenciana llora la muerte, el asesinato" de este joven, ha expuesto Pilar Bernabé que ha comentado que este lunes "se procederá a la autopsia del niño" y ha pedido "dejar que la investigación siga adelante".

La delegada ha indicado que este sábado, sobre "las seis y media de la tarde acudió al cuartel de Sueca el presunto autor del asesinato", que tuvo lugar "en el domicilio" de este hombre. Este varón está detenido pendiente de pasar a disposición judicial.

"Todas las hipótesis que se puedan barajar se seguirán estudiando y se seguirán investigando", ha insistido, a la vez que ha indicado que se trabaja "para esclarecer los hechos lo antes posible".

Pilar Bernabé ha trasladado al alcalde de Sueca, al resto de la corporación municipal, a los familiares del menor y a toda la localidad "cariño, afecto y el pésame más sentido por este suceso tan terrible y tan incomprensible".

Preguntada por si el presunto autor de los hechos había sido denunciado por su exmujer por malos tratos, la delegada del Gobierno ha respondido que "hubo una activación en el sistema VioGén en años anteriores" y que "estaba desactivada desde hace unos años".