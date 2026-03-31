Bernabé subraya la gravedad de la manipulación del audio de Aemet del día de la dana: "Pretendía cambiar la verdad"

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha resaltado este martes la gravedad de la manipulación del audio del día de la dana del 29 de octubre de 2024 correspondiente a parte de una conversación entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del servicio de Emergencias 112. A su juicio, el objetivo de esa acción era "tergiversar" y hacer "una noticia falsa". "Pretendía cambiar la verdad de lo que había pasado", ha aseverado.

En estos términos se ha expresado en declaraciones a la prensa, tras confesar el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, a la jueza de Llíria (Valencia) que Presidencia de la Generalitat pidió ese audio que posteriormente se filtró a los medios de comunicación manipulado.

Bernabé ha abundado en que la Generalitat "debe proteger la custodia de las grabaciones de las llamadas del 112 y de todas las llamadas que se hacen en una emergencia" y cree que la declaración de Suárez "ha confirmado que efectivamente le dijeron sus superiores que le dieran toda esa información de manera ilícita en un pendrive porque se lo había pedido el presidente".

"Aparte de una ilegalidad, es claramente lo que supone y simboliza lo que es este PP que gobierna la Comunitat Valenciana", ha aseverado la delegada del Gobierno, quien ha vuelto a reclamar al 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que exija el acta de diputado en Les Corts a Carlos Mazón, exjefe del Consell.

Y ha apuntado: "La vicepresidenta sigue siendo la vicepresidenta; el portavoz de la Generalitat, conseller de Agricultura, responsable de la presa de Buseo, por la que murieron siete personas, sigue ahí, y todos los responsables, a excepción de uno que está aforado y que mantiene su aforamiento, siguen ahí".

A su juicio, el PP "sustenta un gobierno que se ha dedicado a utilizar la información de manera fraudulenta, a romper la custodia, que es clave, que es necesaria para garantizarle a la ciudadanía que quienes están al frente cumplen con la legalidad".

"No lo han hecho y, además, la utilizaron para tergiversar y para hacer una 'fake news', que era una noticia falsa y que, además, pretendía cambiar la verdad de lo que había pasado", ha añadido Bernabé.

PIDE A MAZÓN QUE "DIGA TODA LA VERDAD"

Sobre Mazón, ha afirmado que "ha tenido 17 meses para ir voluntariamente" al juzgado de Catarroja "en reiteradas ocasiones y siempre lo ha rechazado" y le ha pedido "diga toda la verdad" ante la magistrada que investiga la gestión de la dana, que acordó citarle como testigo en el procedimiento.

"¿Qué es lo que teme? ¿Qué es lo que teme? ¿Teme decir la verdad? ¿Teme responder a las preguntas que le hagan los abogados? Pues tiene que hacerlo y, sino, insisto, el PP tiene que actuar", ha reiterado Bernabé.