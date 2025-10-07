Bernabé ve "indignante" escuchar a Pradas en el vídeo del 290 sobre el Poyo "tras tantas mentiras": "Duele tanto"

VALÈNCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha recalcado que es "indignante" ver a la exconsellera Salomé Pradas, en el último vídeo difundido del Cecopi, realizar anotaciones ese mediodía del 29 de octubre sobre el barranco del Poyo, a pesar de que ya se sabía que la Generalitat activó a las 12.20 horas la alerta hidrológica en esta cuenca. "Pero después de haberles escuchado mentir tantas veces, cuando se lo escuchamos directamente a la consellera, duele tanto que nos lleva a la indignación", ha lamentado.

Bernabé, en declaraciones a los medios, se ha referido así a las nuevas imágenes que trascendieron este lunes, grabadas en la mañana de la dana del 29 de octubre en el Centro de Coordinación de Emergencias y entregadas en el juzgado que investiga la gestión de la catástrofe.

Este vídeo refleja las anotaciones que a mediodía tomaba la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa, ante las explicaciones que le daba el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez: "Río Magro, barranco del Pollo (sic)" --el nombre de la rambla es del Poyo--.

En ese sentido, ha recalcado que el vídeo muestra "cosas que ya sabíamos, porque ya sabíamos que a las 12.20 la Generalitat Valenciana había activado la alerta hidrológica en el barranco del Poyo, lo activó por escrito, y eso le obligaba a una vigilarlo".

"Lo que pasa es que después de haberles escuchado mentir tantas veces, cuando se lo escuchamos directamente a la consellera, duele tanto, duele tanto que no deja de sacarnos de nuestra indignación, porque ya no puedo decir ni asombro, tengo que decir indignación", ha apostillado.