Bernabé, sobre las VPP de Alicante: "La Comunitat Valenciana vuelve a estar en las noticias por la corrupción"

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, acude al consejo de administración de la APV - JORGE GIL - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha lamentado este miércoles, respecto a las investigaciones por las viviendas protegidas de Alicante, que "hemos vuelto otra vez a esa época en la que la Comunidad Valenciana vuelve a estar en las noticias por la corrupción y por la gestión opaca de un gobierno que vino aquí para hacer negocio de los valencianos y las valencianas".

De esta forma se ha pronunciado, en declaraciones a los medios después del consejo de administración del Puerto de València, después de que la jueza titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha citado como investigadas a 15 personas en la causa de la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan.

"En el caso de la vivienda en la Comunitat Valenciana con el Partido Popular, si caminas como un pato, si nadas como un pato y te imputan como un pato es que el PP últimamente siempre acaba siendo pato", ha comentado Pilar Bernabé

La delegada ha criticado que esta situación se ve "en el puerto (de València), en las empresas públicas en el Ayuntamiento de Valencia, en la vivienda en la Comunitat Valenciana, porque el Partido Popular cuando llega al gobierno en la Comunitat Valenciana lo primero que hace es cambiar la ley para hacer de la vivienda un negocio".

"Cambiaron las leyes para hacer de un derecho un negocio y ahora es también corrupción", ha insistido Catalá, antes de criticar "esto es lo que estamos viendo en una constante permanente en la gestión del Partido Popular en la Comunitat Valenciana".

"ESTÁN PARA HABLAR DEL PLAN DE VIVIENDA"

Por otro lado, preguntada por las críticas del Consell al plan estatal de vivienda, Bernabé ha comentado que "está la Generalitat como para hablar del plan de vivienda".

"Yo entiendo que no le guste el plan de vivienda por una cuestión muy básica: porque ponemos orden en el plan de vivienda y no les dejamos hacer negocio y porque protegemos la vivienda pública", ha señalado, y ha remarcado: "Es normal, les acabamos de desmontar el chiringuito, por eso no les gusta el plan de vivienda".

CIUDAD DE LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Finalmente, preguntada por el proyecto que anunció el año pasado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) acogiese la Ciudad de la Industrialización de la Construcción, Pilar Bernabé ha asegurado que se está trabajando con la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València para "poner en marcha todos los trabajos previos y poder sacarla adelante cuanto antes". Ha señalado que "en las próximas fechas" se podrán dar plazos.