Bétera ofrece sus majestuosas Alfàbegues entre más de once toneladas de confeti

'Rodà De Les Alfàbegues' - AYUNTAMIENTO DE BÉTERA

VALENCIA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bétera ha celebrado este 15 de agosto "su día más grande y esperado del año" con la tradicional ofrenda a la Virgen de la Asunción, la 'Rodà de les Alfàbegues', que ha llenado las calles del municipio de Camp de Túria de "'aroma de somni', color, sentimiento" y once toneladas de confeti en una jornada donde 16 majestuosos ejemplares de 'Alfàbega' han sido bautizados, por primera vez, con nombres de mujer.

Pasadas las 10.00 horas, las puertas del Hort de les Alfàbegues se han abierto para dar comienzo a 'La Rodà'. En un itinerario de más de cuatro horas, ocho grandes ejemplares de 'Alfàbega' han acompañado a la Primera Obrera Soltera, Mireia García Ricart, y otros ocho a la Segunda Obrera Soltera, Daniela Ferriol Fuentes. Ambas han recorrido las calles de Bétera resguardadas del sol bajo sus tradicionales sombrillas bordadas a mano y acompañadas por sus portadores, según ha relatado el consistorio en un comunicado.

Ataviada con la tradicional camisa del 15 de agosto, la alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, ha destacado "el valor tan importante de las Alfàbegues, el símbolo más representativo y más querido por todos los beteranos y beteranas, un icono que va ineludiblemente aparejado a la tradición y a las máximas representantes de nuestras Fiestas".

Una 'Rodà de les Alfàbegues' que este año han adquirido una dimensión aún más emotiva con la iniciativa 'Va de Dones', impulsada por el Ayuntamiento de Bétera. Por primera vez en la historia, las 16 colosales 'Alfàbegues' han sido bautizadas con nombres propios de mujer en homenaje a las Obreras de 2026, a sus familias y a referentes clave en la historia y la cultura del municipio, destacando las mujeres que hacen pueblo.

INDUMENTARIA TRADICIONAL

Como es tradición, uno de los secretos mejor guardados de la jornada ha sido la indumentaria. Las Obreras Solteras han "deslumbrado" con sus espectaculares vestidos tradicionales confeccionados a mano, con los que han reglado a los miles de asistentes la entrañable 'volteta i el peuet', uno de los gestos más aclamados de la mañana, según el consistorio.

La Primera Obrera Soltera, Mireia García Ricart, ha lucido un vestido especialmente realizado para la 'Rodà de les Alfàbegues' con una tonalidad blanco perla, mientras que Daniela Ferriol Fuentes, Segunda Obrera Soltera, ha elegido el color champagne para su vestido también confeccionado a mano en sedas naturales por expertas modistas. Esta riqueza textil se ha completado con la elegancia de las camisas floreadas y los pañuelos bordados a mano que han lucido los Mayorales 2026.

AUTORIDADES INVITADAS

Como cada 15 de agosto, 'La Rodà' ha contado con una destacada representación de autoridades políticas, civiles, militares, festivas y asociativas que no han querido perderse el gran día de Bétera único de 'aroma de somni' y confeti.

Entre las personalidades institucionales que han acompañado a la corporación municipal y al pueblo de Bétera en su día grande han destacado la vicepresidenta segunda de la Diputació de València, Reme Mazzolari, y el director general de Diversidad de la Generalitat Valenciana, Stephane Soriano..

A ellos se han sumado los miles de vecinos, vecinas y visitantes expectantes que "han abarrotado el recorrido de principio a fin, dejando constancia de la dimensión turística y del gran atractivo cultural que proyecta esta festividad año tras año", ha resaltado el Ayuntamiento.

CONFETI PARA TODOS Y TODAS

Uno de los elementos más distintivos y espectaculares de 'La Rodà' es el confeti, con 11.600 kilos cubriendo de color el suelo de las calles de Bétera. Como marca la tradición popular, los Mayorales son los encargados de llenar todos los rincones con esta lluvia multicolor con un el fin de tapar al resto de asistentes para que únicamente sobresalga la belleza de las dos Obreras Solteras, absolutas protagonistas de la jornada.

En este 2026, se han repartido 9.000 kilos de confeti de variadas tonalidades a lo largo del itinerario. Sin embargo, el momento más esperado se ha vivido a la llegada a la Placeta del Sol, donde los Mayorales 2026 han bañado a la multitud con 2.000 kilos de confeti de color rojo, la tonalidad icónica y representativa de su mayoralía este año.

A la llegada de les 'Alfàbegues' a la Plaza de la Iglesia se vive, año tras año, uno de los momentos más emotivos de la Rodà. Las Obreras Casadas, vestidas de riguroso negro, aguardan a las dos Obreras Solteras para colocarles la mantilla y acceder juntas a la Parroquia de la Purísima Concepción a ofrendar a la Virgen las 16 'Alfàbegues' que llevan en procesión.

Nathalie Martínez Arnal, Primera Obrera Casada, y Gely Garañana Escribano, Segunda Obrera Casada, han vivido el momento con lágrimas en los ojos al ver a Mireia García Ricart, Primera Obrera Fadrina, y Daniela Ferriol Fuentes, Segunda Obrera Fadrina, entrar a la plaza de la iglesia.

A continuación, el templo se ha llenado del perfume característico de esas 16 'alfàbegues' que ya presiden el altar de la Parroquia de la Purísima Concepción.

BÉTERA, POBLE 'COETER'

Tras el fervor de la mañana, la jornada festiva continúa por la tarde con la solemne Procesión en honor a la Virgen de la Asunción por las calles del municipio. Un recorrido que culminará con el encendido del emblemático 'Coet de Luxe', una pieza pirotécnica única confeccionada 'exprofeso' para las Obreras y Mayorales por la histórica firma local Pirotecnia Rausell.

Sin embargo, el momento más esperado llegará al alcanzar la madrugada, cuando la pólvora se convierta en la absoluta protagonista de la fiesta. Los Mayorales 2026, junto a las cuatro peñas coheteras del municipio -Vol Lliure, Amics del Coet, Fogoners 1.5 y Fills de la Pólvora-, iluminarán el cielo de Bétera en una monumental 'Cordà' de 400 metros de longitud, casi 100.000 kilos de pólvora que harán vibrar a toda la población.

En este sentido, el concejal de Fiestas, Manuel Pérez, ha recordado que nos encontramos ante "la única Cordà en España que se realiza en cuerda", invitando a vecinos y visitantes a presenciar "un espectáculo pirotécnico inigualable que no deja a nadie indiferente".