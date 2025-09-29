Bétera pide evitar los pasos del barranco del Carraixet, actualmente "libre de caudal"

Archivo - Imagen de archivo de la limpieza del canal de desvío al barranco del Carraixet a fin de prevenir y reducir el riesgo de inundaciones - AYUNTAMIENTO BÉTERA - Archivo

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bétera (Valencia) insta a la ciudadanía a no transitar por los pasos del barranco del Carraixet, actualmente "libre de caudal", y a evitar las zonas inundables hasta que finalice la alerta meteorológica por fuertes lluvias.

Así lo ha explicado la alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, en declaraciones remitidas a los medios tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) este lunes por la tarde.

Actualmente, después de una noche "muy pendientes de la evolución del temporal", en Bétera no se ha registrado ninguna incidencia de gravedad a causa de las precipitaciones, aunque desde el consistorio apelan a la prudencia y a la precaución de los vecinos durante las próximas horas. Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios e informarse a través de canales oficiales.

Respecto a la situación de las zonas inundables, el barranco del Carraixet se encuentra este lunes por la tarde "libre de caudal". Efectivos de Policía Local y Protección Civil revisan otros puntos críticos del término municipal de Bétera.

INSTA A LA CHJ A LIMPIAR EL CAUCE

En cualquier caso, la alcaldesa ha vuelto a instar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a acometer "la necesaria limpieza y adecuación del cauce". "Tenemos que seguir trabajando unidos: la administración local, la administración de la Generalitat y la administración del Estado. Es fundamental que nuestros barrancos estén limpios", ha reivindicado.

De cara a las próximas horas y hasta que finalice la alerta roja, el Ayuntamiento de Bétera mantiene todas las medidas que se decretaron este pasado domingo, como la suspensión de actividades educativas o lúdicas, el cierre de parques o bibliotecas o el fomento del teletrabajo. Además, se ha acordado suspender el mercado de venta no sedentaria previsto para este próximo martes.

Algunas de las recomendaciones incluidas en el bando de alcaldía, publicado este lunes por la mañana, son evacuar de inmediato si la autoridad lo ordena, refugiarse en plantas altas o puntos elevados, dejar libres las vías para los servicios de emergencia, no manipular aparatos eléctricos mojados, usar el teléfono solo para emergencias, no bajar a ningún subterráneo o no utilizar ascensores.

Para cualquier tipo de situación de emergencia, los vecinos pueden contactar con el teléfono de Emergencias (112) o con la Policía Local de Bétera (961 69 81 81).