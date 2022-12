Bibliotecas, museos y mercados municipales, carril bici y EMT, servicios mejor valorados por los valencianos

Los vecinos de València puntúan con un 8,1 de media su satisfacción de vivir en la ciudad, según el último barómetro municipal

VALÈNCIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las bibliotecas, los museos y los mercados municipales de València, junto con el carril bici y los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la ciudad y las instalaciones deportivas son con más de un 7 los servicios mejor valorados por los valencianos, según indica el último barómetro de opinión ciudadana elaborado por el Ayuntamiento y correspondiente a este mes de diciembre.

El sondeo lo ha presentado este viernes el concejal de Control Administrativo, Carlos Galiana y señala que los vecinos puntúan con un 8,1 de media su satisfacción de vivir en la capital valenciana. Asimismo, señala que un 14,5% de ellos cree que el tráfico, seguido de la limpieza y el empleo es el problema más grave que tiene la ciudad en estos momentos.

Por detrás de estas cuestiones, colocan el urbanismo, la seguridad, la política y los políticos y en último lugar y con un 0,1% la cultura y el ocio. Hay un 1,7% que habla de ningún problema.

Para elaborar el barómetro, hecho por la empresa GFK, se han realizado 2.354 entrevistas presenciales con un diseño de muestra aleatorio por cuotas de sexo, edad, relación con actividad económica o nacionalidad. Se ha encuestado a empadronados en la capital valenciana a partir de 18 años --un universo de 672.742 personas--.

El sondeo concluye que el 39,8% de la ciudadanía cree que València ha mejorado en el último año, mientras que un 27,2% la ve igual y un 31,9% piensa que ha empeorado --el 1% restante no sabe o no contesta--. Preguntados por si consideran que en el próximo año la capital valenciana mejorará o empeorará, un 39% de los entrevistados prevé una mejora, ante un 33,8% que piensa que continuará igual, un 17,6% que opina que empeorará y un 9,5% que no sabe o no contesta.

Al preguntar por el grado de satisfacción de vivir en el distrito que corresponde a cada encuestado, estos dan en general una nota media de 7,7. Un 46,4% estima que su distrito está igual desde el año pasado, un 24,7% que ha mejorado y un 27,6% que ha empeorado. Pensando en 2023, un 40,3% cree que estará igual, un 34,5% que mejorará y un 16,5% que empeorará.

Al preguntar si piensan que su distrito es uno de los mejores o de los peores de València, la mayoría --un 58,7%-- responde que ni de los mejores ni de los peores. Un 34,8% considera que está entre los primeros y un 5,8% entre los segundos.

Carlos Galiana ha afirmado que "los datos dan la imagen de que la opinión de la gente cambia poco" y de que "está satisfecha de su

gobierno y de sus servicios". "Piensa que las cosas están mejorando y esto ha sido una tónica en todos los barómetros", ha agregado el edil, que ha apostillado que además de los mercados

municipales, las bibliotecas y los carriles bici, "prácticamente la mitad de todos los servicios sacan una nota de notable".

El concejal ha comentado que los resultados del barómetro se han trasladado esta jornada a los grupos municipales y ha señalado que la semana que viene la página web de la Oficina de Estadística municipal ofrecerá los datos desglosados y por distritos.

La encuesta se refiere también a la Comunitat Valenciana y al conjunto de España en el apartado referido a la mejora durante el último año. Un 36,2% de vecinos cree que la autonomía está igual, un 34,2% que ha mejorado y un 21,9% que ha empeorado. En el caso de España, un 52% afirma que ha empeorado, un 25,5% que está igual y un 19,2% que ha mejorado. Con vistas a 2023, la mayoría asegura que se mejorará en la Comunitat y en el resto del país (37,3% y 31,4%, respectivamente).

En el plano autonómico, los entrevistados sitúan como problemas más graves el empleo y la macroeconomía, mientras que en el nacional hablan de la política y los políticos , de la macroeconomía y del empleo.

Cuando se les pregunta por el problema que personalmente les afecta más, los valencianos contestan que la macroeconomía (18,1%), el empleo (16,9%), la salud y la atención sanitaria (7,1%), y la economía social 6,7%, mientras que un 8,6% no cita ningún problema. En los últimos lugares, con un 0,1% colocan el carril bici, las playas, la justicia, la cultura y el ocio y los conflictos internacionales.

Al hablar de distritos en los que se vive, los encuestados apuntan como problema más grave la limpieza, la seguridad y el urbanismo, seguidos del tráfico y de la convivencia. Además, entre las cosas que más les gustan de sus distritos citan la tranquilidad, la red vecinal, la buena ubicación y los accesos, y la proximidad a los servicios públicos y al centro.

GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Por lo que respecta a la gestión del Ayuntamiento de València --gobernado por Compromís y PSPV--, los entrevistados le dan una nota media de un 5,5 sobre 10. En el caso de la gestión de la Generalitat la nota otorgada es un 5,6 de media y para el Gobierno central, un 4,4.

En la puntuación que se da a los servicios públicos aprueban todos menos los aparcamientos públicos, que tiene un 4,7 sobre 10. En cuanto a las peticiones, la mayoría de vecinos reclama al Ayuntamiento para su distrito limpieza y después equipamientos y servicios, seguridad y zonas verdes. Preguntados por lo que pedirían que las administraciones públicas hicieran por València, la mayor parte pide gestión.

Por otro lado, preguntados por la situación política en la ciudad, el 3,6% la ve muy buena, el 26,3% buena, el 37,5% regular, el 19,6% mala y un 8,7% muy mala.

GUERRA DE UCRANIA

El barómetro pregunta también por la situación internacional y la guerra de Ucrania y señala que el 53,7% de los entrevistados está bastante preocupado por el conflicto, mientras que el 26,4% se muestra muy preocupado.

No obstante, solo un 9,2% ve una guerra mundial como muy probable. El 51,5% cree que el conflicto que se vive en el este de Europa tiene mucho impacto en su vida, especialmente en la

subida de los precios, mientras que un 55'7% la detecta más en los precios de la energía. Además, un 64'8% dice que la opinión que tenía sobre Rusia ha empeorado últimamente mientras que el 36,8% dice que ha mejorado la que tenía sobre Ucrania.