El Bigsound llegará a Torrevieja en 2026 con Myke Towers, Leire Martínez, Ana Mena, Juan Magán y Omar Montes

ALICANTE, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Bigsound llegará a Torrevieja (Alicante) los días 25 y 26 de julio de 2026 en el parque Antonio Soria. Los organizadores del evento han avanzado un cartel que encabezarán Myke Towers, Ana Mena, Juan Magán, Omar Montes, Leire Martínez, Ptazeta, Marc Seguí y Paula Koops, "muestra del talento, la energía y la diversidad que definen el espíritu del festival", que aspira a convertirse en "referente de la música urbana y 'mainstream' en Europa".

Con su llegada a la Costa Blanca, esta cita "continúa su crecimiento" y suma a Torrevieja a su mapa de ciudades anfitrionas, "reforzando su apuesta por un modelo de festival diverso, descentralizado y con impacto cultural y turístico", según ha señalado el Ayuntamiento de la ciudad en un comunicado.

Desde su nacimiento en València, el Bigsound "se ha consolidado como uno de los festivales de música urbana y 'mainstream' más importantes de Europa, con más de 300.000 asistentes acumulados y un impacto económico superior a los 200 millones de euros solo en la capital valenciana".

"Tras su expansión a Pontevedra y Sevilla, el festival ha demostrado su capacidad para dinamizar cada territorio, atraer visitantes nacionales e internacionales y consolidarse como un motor cultural, social y económico de primer nivel. Su desembarco en Torrevieja reafirma su compromiso con la construcción de un mapa musical diverso y descentralizado, acercando la música a nuevos públicos y territorios", ha apuntado el consistorio.

En 2026, el festival aspira a seguir "consolidándose como uno de los grandes encuentros de música urbana en Europa, proyectando a sus ciudades anfitrionas como destinos culturales de referencia y ofreciendo al público experiencias que van más allá de la música".

La cuenta atrás para 2026 ya ha comenzado. Con ediciones en València, Pontevedra, Sevilla y, ahora también, Barakaldo y Torrevieja, el Bigsound se reafirma como "el gran encuentro musical del año en España y uno de los referentes del género urbano en Europa", según los organizadores. La venta de abonos comenzará este martes a las 12.00 horas y estarán disponibles desde 45 euros, con seguro de reembolso incluido, en la web del festival.