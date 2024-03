Blanca Paloma estrena su nueva canción inspirada en las mujeres "muy libres" en el Palau de la Música de València

VALÈNCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

"Va a ser el primer año que no estoy en las calles el 8M", cuenta Blanca Paloma, que ofrece este viernes un concierto en el Palau de la Música de València donde estrenará su nuevo tema 'Tarara Loca', inspirado en este personaje de la cultura popular que define como una "mujer muy libre, que se expresaba sin mesuras ni límites".

Así lo explica la artista ilicitana en una entrevista con Europa Press, en la que ha defendido la necesidad de expresar "este tipo de relatos" desde las instituciones culturales como son el Palau de la Música. "Entre canción y canción, pero también las propias canciones, se cuenta mucho de este empoderamiento", ha manifestado.

"A mí ese día me gusta estar en la calle, en las manifestaciones. Generalmente me sumo siempre a un grupo de Madrid que se llama La Fanfarria, que van con instrumentos y también transformando y conquistando los espacios a través de la música", ha explicado la artista.

Sin embargo, este año estará cantando en el Palau, un "templo de la música" que le infunde "respeto", pero del que también valora que "esté atrayendo a propuestas alternativas y emergentes".

Esta nueva canción, 'Tarara Loca', se inspira en el personaje de la tradición popular que rescató Federico García Lorca a principios del siglo pasado, el escritor que también inspiró su canción de Eurovisión 2023, 'Eaea'. "He leído un montón de interpretaciones de quién podría haber sido esa Tarara que ha dejado esa huella".

Para la artista, la burla que hacían del personaje las coplillas "también lo ensalza, porque a lo mejor sin darse cuenta, se estaban poniendo en valor todas esas cualidades" que considera "super vanguardistas, transgresoras y modernas" para la época.

"He querido captar toda la esencia de ese personaje, que podríamos ser cualquier mujer del siglo XXI, y transcribirla a mi manera, con mis palabras y en el contexto actual. En el momento que la escribía también me servía para empoderarme y reafirmarme", ha añadido.

"TRANSMITIR, SANAR, CATÁRSIS"

Blanca Paloma está trabajando en su primer disco, que está previsto para este año: "La creación es apasionante, pero a la vez también tiene momentos duros en los que, por lo menos en mi proceso, he querido hacer introspectiva para sacar todo lo que me remueve y me viene removiendo de atrás".

"La música está siendo ese canal a través del que transmitir, sanar y hacer catársis de las emociones que muchas veces son universales. Cuando las sacas en los conciertos, ahí pasan cosas, no solo en el escenario, sino en las butacas", ha añadido.

Preguntada respecto a estos aspectos que hay que sanar, ha puesto como ejemplo uno acorde a este 8M: "Cuando trabajaba detrás de los escenarios, que es un territorio muy masculino, en el que los técnicos son casi siempre hombres, y por mi apariencia, siempre de primeras las reacciones de alrededor eran como que tenía que demostrar que podía desempeñar mi trabajo".

"Muchas veces dirigir el montaje de una escenografía y tener que decirle a los técnicos como se monta el escenario. A la vez es apasionante, porque no deja de ser un activismo día a día, en el que poco a poco con estas acciones vas transformando el entorno", ha añadido.

"ACTIVISMO DE RAÍZ"

No es el feminista el único activismo en el que se inscribe Blanca Paloma, también destaca la ola de creadores y músicos que están "revisitando músicas populares", algo que ha ocurrido en varios puntos de la historia de España. Destaca a Rosalía, Rodrigo Cuevas o el Niño de Elche en este "activismo de raíz".

"Hay artistas que están abriendo muchas puertas, no solamente en España, sino internacionalmente, y yo creo que todavía queda mucho por hacer, pero yo creo que, como dije después de Eurovisión, son semillitas que se van regando", ha explicado.

Porque en concreto, el folklore "es una música particular de nuestra tierra, que incluso aquí a veces no entendemos o no conectamos". "Por eso creo que es tan importante revisitarlas y de alguna manera actualizarlas", ha añadido.

De eso va el "folklore imaginario", el concepto sobre el que está basando su próximo trabajo": "Lo visualizo como si fuera una trenza. Es como una trenza de tres cabos. Por un lado, la raíz, que siempre me nutre y que revisito; luego está la música de autor, que es la que escribimos y componemos y luego la electrónica".

NEBULOSSA, CON "MUCHO MENSAJE" A EUROVISIÓN

La última representante española en participar en Eurovisión ha subrayado el "éxito" que considera su canción: "Que de alguna manera una canción tan poco eurovisiva llegara hasta allí ya me parecía un éxito". "Mi objetivo era que pasara el tiempo que pasara, yo pudiera estar orgullosa de esa actuación y la gente que la votó también", ha añadido.

Y preguntada por los representantes de este año, Nebulossa, ha señalado: "Me parece una canción también con mucho mensaje, mucha reivindicación, que eso siempre es importante. Que no llega una canción vacía a Eurovisión, que es una ventana al mundo desde donde podemos abrir debates".

"Deseo que les salga una buena actuación, de la que estén orgullosos y en la que puedan disfrutar, y si pueden quedar mejor que yo, pues mejor que mejor", bromea. "Y también a Megara, que les vaya muy bien", ha añadido en referencia a los representantes de San Marino, este grupo español que también participó en el Benidorm Fest 2023 que ella ganó.